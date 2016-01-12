به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم سعودی امروز سه شنبه منطقه «جارف» واقع در استان صنعاء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات ۲۰ غیرنظامی یمنی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که به دلیل شدت حملات احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی مناطقی در شمال استان بیضاء را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

این در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن نیز با شلیک چند موشک و خمپاره مواضع سعودی ها در جیزان را هدف قرار دادند.