  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

۲۰ شهید در حملات جنگنده‌های رژیم سعودی به «صنعاء»

۲۰ شهید در حملات جنگنده‌های رژیم سعودی به «صنعاء»

جنگنده‌های رژیم سعودی در جدیدترین جنایت خود علیه مردم بی‌دفاع یمن منطقه «جارف» واقع در استان صنعاء را بمباران کردند که به دنبال آن ۲۰ غیرنظامی شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم سعودی امروز سه شنبه منطقه «جارف» واقع در استان صنعاء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حملات ۲۰ غیرنظامی یمنی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که به دلیل شدت حملات احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی مناطقی در شمال استان بیضاء را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

این در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی یمن نیز با شلیک چند موشک و خمپاره مواضع سعودی ها در جیزان را هدف قرار دادند.

کد مطلب 3023174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها