به گزارش خبرنگار مهر، زعفر مراغهای صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: به منظور بررسی وضعیت رضایتمندی مردم از برنامههای تولید شده در شبکههای رادیویی، نظرسنجیها به صورت مستمر انجام میشود.
وی ادامه داد: در آخرین نظرسنجی که در مورد برنامههای صدا در سطح استانهای مختلف کشور صورت گرفته است شاهد رضایت ۸۰ درصدی مخاطبان برنامههای رادیویی در استانها هستیم.
مدیرکل صدای استانهای سازمان صداوسیما با اشاره به تهیه دو هزار و ۵۶۲ گزارش ارزیابی شبکههای رادیویی در ۹ ماهه امسال، خاطرنشان کرد: برنامههای صدای استانها با اعزام ۷۸ کارشناس به نقاط مختلف کشور ارزیابی شده است.
وی با اشاره به تشکیل ۲۷ شورای جدول پخش برنامههای صدا در استانها، اضافه کرد: طی ۹ ماهه امسال یک هزار و ۴۵۱ صورتجلسه در صدای استانها بررسیشده است.
مراغهای با اشاره به اجرای یک هزار و ۴۵۰ مورد ارتباط اجرای برنامه مشترک صدا در استانها با شبکههای سراسری، بیان کرد: در این راستا چهار هزار و ۷۰۰ مورد برنامه مشترک، ارتباط و گزارش استانی پخش شده است.
انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام
وی یکی از اهداف رادیو در استانها را ایجاد اتحاد، انسجام، یکپارچگی، تحکیم هویت ملی عنوان کرد و افزود: دین، اخلاق، امید و آگاهی، از اولویتهای شبکههای صدا و سیما به ویژه در استانها است.
مدیرکل صدای استانهای سازمان صداوسیما با اشاره به تلاش صدا و سیما برای انعکاس خدمات و دستاوردهای نظام، اضافه کرد: امیدبخشی و نشاط در جامعه از رویکردهای صدا و سیما است.
وی همچنین از ترویج و ارائه الگوی صحیح مصرف و صرفهجویی خبر داد و بیان کرد: از دیگر رویکردهای صدا در استانها میتوان به اشاعه آموزههای دینی و بهبود رفتارهای اجتماعی و پاسداشت حریم خانواده و زن اشاره کرد.
حضور در ۱۳ جشنواره ملی و بینالمللی
مراغهای با اشاره به حضور مراکز صدای استانی در ۱۳ جشنواره ملی و بینالمللی، ادامه داد: در همین راستا ۲۰ اثر به جشنوارههای داخلی و ۵ اثر نیز به جشنوارههای بینالمللی راه پیدا کردند.
وی از تولید پنجهزار و ۶۶۱ برنامه تامینی در شبکههای استانی صدا طی ۹ ماهه امسال خبر داد و افزود: در قالب برنامه شبهای ایران نیز هر استان متولی تولید برنامه یک شب است.
مدیرکل صدای استانهای سازمان صداوسیما تصریح کرد: تولید و اجرای برنامههای رادیویی به مناسبتهای مختلف را به عنوان یک رویکرد مهم در دستور کار داریم.
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