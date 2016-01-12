مسئولین از جانبداری سیاسی پرهیز کنند/لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر سه شنبه در اجلاس نماز به وجود 25 دستگاه فرهنگی و متولی دین در کشور اشاره و اظهار کرد: باید بین این دستگاه ها انسجام ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه سند فرهنگی و اجتماعی استان کرمان در حال تدوین است، افزود: در ابتدا این سند به صورت نمونه در چند شهرستان اجرایی می شود.

رزم حسینی از استفاده از ظرفیت ائمه جمعه برای اثرگذاری هر چه بیشتر این سند خبر داد و گفت: بر اساس این طرح باید اقدامات صورت گرفته در دستگاه های متولی این حوزه مشخص شود.

استاندار کرمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان کرمان افزود: باید تلاش بیشتری در این خصوص انجام شود و اگر موانعی چون بروکراسی اداری نبود می توانستیم بیش از این در مسیر خدمت رسانی گام برداریم.

لزوم خلاقیت و نوآوری در حوزه فرهنگ و اجتماع

رزم حسینی خواستار خلاقیت و نوآوری در حوزه فرهنگ و اجتماع شد و ادامه داد: ترویج هنرمندانه و عالمانه فرهنگ نماز در جامعه می تواند از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.

وی با تاکید بر لزوم چاره اندیشی برای مشهودتر شدن آثار نماز در جامعه گفت: نباید دست روی دست گذاشته و مشاهده کنیم که جوانان روز به روز از ارزش های اسلامی فاصله می گیرند.

وی خواستار توجه ویژه به مساله نماز شد و افزود: باید کار در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حساسیت بیشتری دنبال شود چرا که برخی ناامنی ها به دلیل نتیجه بخش نبودن کار در بخش اقتصاد، فرهنگ و اجتماعی است.

استاندار کرمان از ائمه جمعه به عنوان محور وحدت هر شهرستان نام برد و اظهار کرد: نماز آدمی را از گناهان دور کرده و رفتار ما را منطبق بر انصاف می کند.

کرمان استانی نمونه در حوزه عقلانیت سیاسی

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به دو انتخابات مهم پیش روی، گفت: امیدواریم اسفندماه امسال با همدلی و وحدت شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه و آزاد باشیم.

وی کرمان را استانی نمونه در حوزه عقلانیت سیاسی دانست و اظهار کرد: مسئولین در بحث انتخابات بی طرفی خود را حفظ کنند.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداها و هواداران آنها ادامه داد: کاندیداها باید مر قانون عمل کرده و فضایی آزاد و سالم به رقابت بپردازند.

با تاکید بر لزوم برگزاری انتخاباتی نمونه در استان کرمان، تاکید کرد: بستر مناسب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: تمامی افرادی که از سوی هیئت نظارت تایید شده اند مورد تایید نظام هستند.