به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي مراكز فرهنگي هنري منطقه نوزده؛ سعید رنجبریان رئیس فرهنگ‌سرای مهر و مدیر مراکز فرهنگی و هنری منطقه ۱۹ با اعلام این خبرگفت: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ همدلی و مهربانی میان شهروندان به ویژه مهربانی با کودکان کار، دلجویی از قشر محروم جامعه و با عنوان «گرمایی برای دست‌های سرمازده» اجرا می شود.

رنجبریان با اشاره به این موضوع که این کار مردمی و با مشارکت کامل اهالی و خیّران جنوب تهران خواهد بود افزود: در این برنامه مراکز فرهنگی جنوب تهران از جمله: خانه‌های فرهنگ میعاد، تلاش، یاسین، بهمنیار و چندین موسسه خیریه مشارکت دارند.

ایشان در ادامه گفت: هم اکنون لباس گرم شامل شال گردن، کلاه، بلوز، ژاکت و دستکش توسط خیّران و اهالی برای کودکان کار و محروم در حال جمع آوری است و قرار است روز یکشنبه بیست و هفتم دی ماه سال جاری این اقلام به مدرسه پرتو که تنها مدرسه کودکان کار و خیابان در منطقه ۱۹ است با حضور لیلا بلوکات هنرمند سینما و تلویزیون و مسئول خیریه «مهر لیلا» اهدا شود.

رئیس فرهنگ‌سرای مهر تصریح کرد: در منطقه ما بیش از ۵۰۰ كودك كار در حاشیه بزرگراه بهشت زهرا(س)، كوره‌های آجرپزی در محله‌های دولتخواه و اسماعیل‌آباد و تقاطع‌های پر‌‌تردد مشغول به كارند و هم اكنون حدود ۱۰۰ نفر از این كودكان‌ در مركز آموزشی پرتو در محله بخارایی درس می‌خوانند. از این‌رو بخشی از این هدایا به این كودكان اهدا خواهد شد.

گفتی است لیلا بلوکات بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون، این روزها دغدغه جدی دارد که حتی او را از بازیگری و کارهای هنری‌اش تا حدودی دور کرده است. او این روزها مشغول اداره موسسه خیریه «مهر لیلا» است و آنقدر غرق فعالیت‌های خیرخواهانه شده که کمتر فرصت بررسی پیشنهادات کاری‌اش را دارد.

بلوکات درباره فعالیت های خیریه خود و حضور در جمع کودکان محروم جنوب تهران گفت: من پیش تر هم به منطقه ۱۹ آمده بودم و وقتی مسئولان فرهنگ‌سرای مهر پیشنهاد مشارکت در این طرح را به من داد با کمال میل استقبال کردم. زیرا وقتی پیش از این به همراه گروه خیریه «مهرلیلا» برای بازدید این خانواده ها آمدیم واقعا از دیدن وضع زندگی آنها متاثر شدم. آنها علاوه بر اینکه با مشکلات معیشتی مواجه هستند از لحاظ موقعیت مکانی نیز وضعیت مناسبی ندارند. این افراد در چند کیلومتری از خانه های ما زندگی می کنند اما ده‌ها فرسنگ از ما دورند. در دیدارهای گذشته‌ای که از این خانواده‌ها داشتیم تعداد خانوارها و افراد آنها را شناسایی کردیم. برای افراد خانواده لباس گرم و برای مصرف یک ماهه‌شان کمی آذوقه تدارک دیدیم. البته این کمک ها با تلاش خیریه «مهر لیلا» از سوی تعدادی از بازیگران، ورزشکاران و خیرین جمع آوری شده بود.

وی در ادامه افزود: هدفم از تاسیس خیریه «مهر لیلا» این بود که هم خیرین بیشتری برای یاری رساندن به نیازمندان جذب کنم و هم بتوانم افراد بی بضاعت و کودکان کار بیشتری شناسایی کنم. خوشبختانه این اتفاق خوب افتاد و دوستان زیادی از جمله بازیگران و ورزشکاران به این حرکت انسان دوستانه پیوستند. ما دراین خیریه بیشتر تمرکزمان حمایت از کودکان سرطانی، سندروم داون، ام اس، معلول و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است. اما در کنار آن فعالیت هایی برای حمایت از اقشار نیازمند دیگری نیز انجام می دهیم.

آن دسته از شهروندانی که تمایل دارند در این طرح خداپسندانه شرکت کنند می توانند با شماره تلفن: ۵۵۰۳۳۹۰۰ واحد فرهنگی فرهنگسرای مهر تماس بگیرند.

فرهنگ‌سرای مهر در اتوبان شهید تندگویان، خیابان شهید لطیفی، کوچه تگرگ، بوستان بعثت واقع شده است.