هرگونه شائبه کمک دولتی به جریانات سیاسی در انتخابات باید رفع شود

رصد جدی دستگاه‌های اجرایی در زمان انتخابات/ رفع هرگونه شائبه کمک به برخی جریانات

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری پیش از ظهر سه‌شنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در سال جاری، اظهار کرد: در حال حاضر تمام مقدمات و کارهای موردنیاز منطبق با جدول زمان‌بندی وزارت کشور در شهرستان بیرجند پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: فرمانداری بیرجند برگزاری انتخابات سه مرکز انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف و به عنوان مرکز استان وظیفه برگزاری انتخابات خبرگان رهبری را برعهده خواهد داشت.

فرماندار بیرجند تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که با رعایت دقیق قانون انتخابات فضا را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند و این وظیفه قانونی و شرعی همه مسئولان است.

مراقبت کامل برای عدم استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداها

ناصری با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید مراقبت کامل برای عدم استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداها انجام دهند، بیان داشت: در طول این ایام رفتار دستگاه‌های اجرایی به‌صورت جدی رصد خواهد شد تا هرگونه شائبه مبنی بر استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداها برطرف شود.

وی اضافه کرد: بااین‌وجود همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای در اختیار گذاشتن امکانات، نیرو و فضای کافی در برگزاری انتخابات با فرمانداری نهایت همکاری را داشته باشند.

فرماندار بیرجند، دستگاه‌ها و مسئولان شهرستانی را نخستین حلقه اتصال دولت با مردم عنوان کرد و گفت: همه ما باید به این نکته توجه کنیم که نحوه برخورد ما با مردم بازخورد مستقیم برنامه‌های دولت تلقی می‌شود.

کلید توسعه کشور، توسعه سرمایه‌گذاری است

ناصری اضافه کرد: در همین راستا نیاز است تا ضمن اینکه باید با برنامه‌ریزی و صرفه‌جویی برای پشت سرگذاشتن شرایط اقتصادی بد حاکم بر کشور را پشت سر بگذاریم، این شرایط را به بهترین نحو برای مردم تبیین کنیم.

وی، خواسته‌های مردم را خواسته‌های به حقی دانست و افزود: باید تلاش کنیم تا در حد توان خواسته‌های مردم را پاسخ داده و اگر امکان برآورده شدن آن‌ها نیست، شرایط را برای آن‌ها توضیح دهیم.

فرماندار بیرجند با تأکید بر اینکه کلید توسعه کشور، توسعه سرمایه‌گذاری است، بیان داشت: توسعه سرمایه‌گذاری مترادف با کار و اشتغال بوده ازاین‌رو همه دستگاه‌ها موظف هستند در این زمینه همکاری کنند.

لزوم فعال کردن میز خدمت در همه ادارات شهرستان

ناصری همچنین بر اولویت بندی و تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی تأکید کرد و گفت: اجرای طرح تکریم ارباب‌رجوع و فعال کردن میز خدمت در همه ادارات شهرستان یکی از موضوعات مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به کمبود فضاها و امکانات آموزشی در شهرستان بیرجند اشاره کرد و گفت: ظرف یک ماه آینده باید همه نیازمندی‌های آموزشی شهرستان اعم از زمین، تجهیزات و امکانات جمع‌بندی شود تا بتوانیم برنامه جامع ای برای توسعه آموزش در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشیم.