کشتارگاه صنعتی دام یزد در آستانه تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس شورای شهر یزد پیش از ظهر امروز در جمع اعضای شورا با انتقاد از وضعیت نامطلوب کشتارگاه دام و میدان تره‌بار یزد اظهار داشت: برای این دو مجموعه در سطح استان سرمایه‌گذاری عظیمی شده و امروز به جای اینکه از خدمات‌رسانی این مجموعه‌ها لذت ببریم شاهد آشفتگی و وضع بد کشتارگاه و میدان تره‌بار هستیم.

شیخ عباس زارع ادامه داد: میدان میوه و تره‌بار یزد قرار بود کل استان را سرویس دهی کند اما می‌بینیم که تنها به بخشی از استان خدمات می دهد و در موازات آن میدانی در شاهدیه فعال است.

وی افزود: سرمایه گذاری خوبی در میدان تره‌بار یزد شده و امکانات خوبی نیز دارد اما تمامی غرفه‌ها فعال نیست و فعالیت ها در آن نا همگن است.

رئیس شورای شهر یزد ادامه داد: سرمایه‌گذاری در این مجموعه نادیده گرفته شده و این نوع رفتارها موجب می شود تا کسی رغبت سرمایه گذاری در استان را نداشته باشد.

وی پیرامون وضعیت کشتارگاه دام یزد نیز اظهار داشت: کشتارگاه دام مشکلاتی را دارد از جمله مسافت و فاصله زیاد با شهر که این مسئله موجب شده تا قصابان یزد چندان تمایلی برای حضور در آن نداشته باشند.

همه دستگاه‌ها باید برای حل مشکل کمک کنند

عضو دیگر شورای شهر یزد هم با اشاره به وضعیت نا مطلوب کشتارگاه دام و میدان تره بار یزد گفت: احداث میدان میوه و تره‌بار به دور از شهر به دلیل مشکلات ترافیکی بوده که طرح خوبی در آن زمان ارائه شد.

وحیدرضا خباززاده یزدی با بیان اینکه طرح انتقال و احداث میدان میوه و تره‌بار به دور از شهر از سال ۸۶ مطرح شد که با جلب سرمایه‌گذاری ناجا و پیگیری‌های مکرر این طرح به مرحله اجرا رسید اما به درستی اجرا نشد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید برای حل مشکلات کمک کنند گفت: در شرایط فعلی باید بیشتر به حفظ سرمایه‌گذار توجه داشت و اقدامی برای حل این مشکل به کار بست.

سخنگوی شورای شهر یزد ادامه داد: کشتارگاه یزد نیز از طرح‌هایی بوده که که با هدف تجمیع کشتارگاه‌ها در بخش صنعتی ارزیابی و موافقت شد اما از هدف خود دور ماند.

وی افزود: باید در این زمینه فرهنگی حاکم باشد که بر اساس طرحی که داشته و تامین امکانات از جمله پیش سرد، از طریق صنعتی اقدام به کشتار کرد.

کشتارگاه دام یزد در استانه تعطیلی

عضو دیگر شورای شهر یزد هم در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود کشتارگاه دام و میدان تره‌بار یزد اظهار داشت: از نظر شورای شهر یزد، این دو مشکل مانند زخمی بر تن شهر جلوه می‌کند که با سرمایه‌گذاری هنگفتی احداث شده است.

محمدفقیه خراسانی افزود: اگر کشتارگاه دام یزد با تمام ظرفیت خود فعال بود و از فعالیت‌های جنبی که برای آن تعریف شده بهره می‌برد اکنون به این وضعیت دچار نشده بود که در آستانه تعطیلی باشد.

وی ادامه داد: چنانچه کشتارگاه دام یزد تعطیل شود خیانت بزرگی در حق مردم یزد شده که سرمایه زیادی برای راه‌اندازی این مجموعه شده است و حق مردم یزد است.

مقامات استان باید کشتار در محدوده خاص را محدود کنند

عضو دیگر شورای شهر یزد هم با اشاره به بازدید از کشتارگاه صنعتی در رشت گفت: وضعیت کشتارگاه صنعتی یزد نیز مشابه استان یزد بوده اما مسئولان حمایت کردند تا به بار نشست.

امیرحسین رادمنش اظهار داشت: مسئول کشتارگاه رشت به نیکی از حمایت مسولان یاد کرده و گفته است که به دلیل عدم اجازه آن‌ها مبنی بر کشتار در محدوده خاص توانستیم موفق شویم.

وی عنوان کرد: حتی ائمه جمعه و نمایندگان نیز باید در این زمینه همراه شوند و با مسئولان در این مسیر گام بردارند تا کشتار در محدوده خاص را محدود کنند.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: درخواست ما این است تا اقدامی صورت گیرد و آنچه که مورد نظر و هدف طرح بوده به درستی اجرایی شود.