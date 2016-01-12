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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

ایجاد اشتغال و مهارت آموزی برای مددجویان بهزیستی با همکاری اصناف

ایجاد اشتغال و مهارت آموزی برای مددجویان بهزیستی با همکاری اصناف

رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک با اتاق اصناف کشور گفت: در راستای این تفاهم زمینه اشتغال، مهارت آموزی و برخورداری جامعه هدف از خیر جمعی اصناف بازار فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان بهزیستی کشور و اتاق اصناف ایران با هدف بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی در جلب و جذب مشارکت‌های مردمی در راستای ارتقاء کمی و کیفی سطح ارائه خدمات به جامعه هدف با حضور «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور و «علی فاضلی» رئیس اتاق اصناف ایران امضاء شد.

در این مراسم انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه جلب و جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش خیر جمعی از سیاست های رفاهی دولت تدبیر و امید است، گفت: این تفاهم با تبادل و تعامل معاونت اجتماعی اصناف و حوزه مشارکت‌های مردمی بهزیستی کشور با تمرکز بر ظرفیت‌های طرفین اکنون ایجاد شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: صنف بازار همیشه و همواره با نیت خیرخواهانه پیشگام بوده‌اند چنانکه در جبهه و جنگ با وجود محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش‌قدم برای انجام اقدامات خیرخواهانه بودند و اکنون نیز می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای رفع مشکلات جامعه هدف بهزیستی استفاده کرد و از طرفی نیز سازمان بهزیستی کشور از ظرفیت‌های قانونی برای هموار کردن خدمات خیرخواهانه اتاق اصناف ایران استفاده خواهد کرد؛ چنانچه در قالب این همکاری زمینه اشتغال، مهارت‌آموزی و برخورداری جامعه هدف از خیر جمعی اصناف بازار فراهم شد و بهزیستی نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بهزیستی به عنوان نهاد تخصصی ارائه خدمات را در زمینه مشاوره و غربالگری در دستور کار دارد، یادآور شد: در راستای این تفاهم در اماکن مورد توجه اتاق اصناف ایران این خدمت گسترده خواهد شد.

کد مطلب 3023189
مهناز قربانی مقانکی

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