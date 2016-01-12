۱۱۶ دفتر پیشخوان خدمات دولت در هرمزگان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یزدانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه‌ای با مسئولان دفاتر پیشخوان خدمات دولت در هرمزگان با اشاره به فعالیت های دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان هرمزگان، عنوان کرد: از ابتدای تشکیل کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در هرمزگان پس از نیازسنجی کارشناسان فنی و تایید این کارگروه، شش فراخوان ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان در هرمزگان اعلام شده است.

وی ادامه داد: براساس این شش فراخوان از سال ۹۰ تا کنون ۶۵ پروانه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در هرمزگان صادر شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری هرمزگان با بیان اینکه طبق ماده ۵ آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان، ایجاد و توسعه هرگونه دفتر مشابه توسط دستگاه های اجرایی ممنوع بوده و دفاتر مشابه فعلی باید به پیشخوان تبدیل شوند، افزود: در این راستا نیز تا کنون ۸۶ دفتر مشابه در دستگاه ها و ادارات هرمزگان شامل بیمه سلامت، خدمات ارتباطی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ict روستایی، باجه های مخابراتی و آژانس پستی به دفتر پیشخوان خدمات دولت تبدیل شده است.

یزدانی تصریح کرد: اقداماتی همچون بررسی و حل مشکلات مرتبط با انعقاد قرارداد صنف دفاتر پیشخوان با ادارات، بررسی و حل مشکلات مرتبط با ارائه خدمات ادارات در دفاتر پیشخوان و همچنین بررسی و حل مشکلات مرتبط با تخلف دفاتر در انجام خدمات توسط کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان هرمزگان انجام شده است.

وی با بیان اینکه جلسات هفتگی با صنف دفاتر پیشخوان استان جهت بررسی و حل مشکلات مرتبط با واگذاری خدمات به دفاتر و نحوه ارائه خدمات در دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان هرمزگان برگزار می شود، اظهار داشت: بطور متوسط ماهانه دو روز بازدید حضوری از دفاتر پیشخوان استان هرمزگان با حضور کارشناسان فنی کارگروه انجام گرفته و نتایج امتیازبندی و ارزیابی در فرم مربوطه تکمیل می شود.

دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان هرمزگان یادآور شد: در مجموع ۱۱۶ دفتر پیشخوان خدمات دولت در استان هرمزگان فعالیت می کنند که شهرستان بندرعباس با ۴۲ دفتر بیشترین دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان را دارد.