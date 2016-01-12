به گزارش خبرگزاری مهر، در بررسی های انجام گرفته توسط محققین دانشگاه Newcastle انگلیس بر روی گونه ای حشره با نام فال بین ، مشخص شد که این حشره دارای قدرت بینایی سه بعدی است.

در همین حال آخوندک ها علیرغم مغز کوچکی که دارند، دارای قوه بینایی پیچیده ای هستند که این قدرت را به آنها می دهد تا طعمه های خود را با مهارت خارق العاده ای شکار کنند.

همچنین به منظور مشخص شدن قدرت بینایی ۲ بعدی یا ۳ بعدی فال بین ها، تیم تحقیقاتی دانشگاه Newcastle انگلیس فیلمی را برای این حشره پخش کرد. در این فیلم محققین عینک مخصوصی همراه با لنزهای آبی و سبز که از قبل ساخته بودند بر روی چشمان آخوندک قرار داند. سپس فیلمی از حشرات سه بعدی و ۲ بعدی جلوی چشمان او پخش کردند و متوجه شدند که این حشره بطرز چشمگیری سعی در گرفتن حشرات سه بعدی می کرد.

بعد از انجام این آزمایش، تیم تحقیقاتی دانشگاه Newcastle انگلیس، اثبات کرد که فال بین ها از بینایی سه بعدی در هر چشم خود بر خوردار هستند.