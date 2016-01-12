به گزارش خبرنگار مهر، هنگامه اخوان در ابتدای این نشست خبری که به بهانه کنسرت گروه «بهار» در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شد، توضیح داد: چندین سال بود که در جشنواره‌های مختلف موسیقی کشور حضور نداشتم اما در این دوره از جشنواره بود که دعوت برادرم حمیدرضا نوربخش مجاب شدم تا بعد از سال‌ها غیبت در این رویداد موسیقایی حضور داشته باشم.

وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به جزئیات برنامه‌ای که قرار است در جشنواره موسیقی فجر اجرا کند، از شرایط برگزاری کنسرت‌های ویژه بانوان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه کمبود سالن یکی از عمده‌ترین مشکلاتی است که ما طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم و همواره این انتقاد را داشته‌ایم که چرا تالار ویژه‌ای برای برگزاری کنسرت ویژه بانوان وجود ندارد.

اخوان بیان کرد: سبک آن چیزی که من در این کنسرت موسیقایی و کنسرت‌های دیگرم اجرا می‌کنم، سبک قدیمی‌های عرصه موسیقی است که با تنظیم‌های جدید، آنها را به مخاطبان خود ارائه می‌دهم. به هر ترتیب کار قدیمی اجرا کردن بسیار سخت است و درست است که این فضای تکراری اغلب در کنسرت‌های ویژه بانوان وجود دارد اما به آن شکلی که شما فکر می‌کنید، نیست. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه داشت که ما دیگر آهنگساز مطرحی نداریم که بخواهیم با استفاده از آثار آنها، آهنگ‌های جدید را در کنسرت‌هایمان اجرا کنیم.

این هنرمند تصریح کرد: ما اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که موسیقی تبدیل به یک تجارت شده است و همه آن چیزی که توسط اغلب خوانندگان و فعالان عرصه موسیقی برگزار می‌شود، کپی‌کاری‌ها و تقلیدهایی است که از آن‌سوی آب‌ها آمده است. من تکرار در کنسرت‌ها را قبول دارم اما مطمئن باشید آن چیزی که به مخاطب ارائه می‌شود، فضایی نیست که ملال‌آور باشد.

اخوان درباره برگزاری جشنواره‌های موسیقی فجر بیان کرد: من در جشنواره‌های گذشته که به عنوان مخاطب حضور داشتم، شاهد این موضوع بودم که خواننده‌ای بعد از ۲ ماه فراگیری موسیقی، به جشنواره آمده که این اصلاً موضوع درستی نیست. اتفاقاً همین موضوع باعث شده است که من در کنار تازه‌‌واردها حضور نداشته باشم. هر کسی از راه برسد که خواننده نیست. بنابراین طی این سال‌ها ترجیح دادم که در جشنواره حضور نداشته باشم.

سرپرست گروه موسیقی «بهار» در بخش دیگری از صحبت‌های خود از شرایط برگزاری کنسرت ویژه بانوان در شهرستان‌ها نیز انتقاد و اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک مشکل برگزاری کنسرت ویژه بانوان در شهرستان‌ها نیز مرتفع شود.