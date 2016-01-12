خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اسما محمودی: استان کرمان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید زغال‌سنگ در کشور محسوب می‌شود اما افت شدید قیمت این محصول و رانت‌های موجود در خصوص خریدوفروش این ماده معدنی و افت شدید زغال‌سنگ در بازارهای تجاری و رکود صنایع چین موجب شده است چرخ معادن صنعت زغال‌سنگ نچرخد و هر روز بر مشکلات معدن‌کاران افزوده شود.

هرچند مشکلات معادن زغال‌سنگ کرمان به‌روزها و حتی ماه های اخیر محدود نمی‌شود اما این روزها آنچنان بر حجم مشکلات معدنچیان و معادن افزوده شده است که بخش اعظم این معادن حالا تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و در واقع استخراج سنگ زغال از این معادن دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

این در حالی است که معادن زغال‌سنگ در شمال استان کرمان محور اصلی زندگی مردم محسوب می‌شود و شهرهایی مانند پابدانا در استان کرمان تنها بر پایه فعالیت معدن شکل‌گرفته‌اند و مردم ساکن در این شهر همه معدن کارانی هستند و رزق و روزی خود را از عمق این معادن به دست می‌آورند.

درحالی‌که ظرفیت معادن استان کرمان در سال دو میلیون تن است اما هرسال تنها ۵۰۰ هزار تن سنگ معدن برداشت می‌شود که از همین میزان نیز بخش قابل‌توجهی دپو می‌شود و به فروش نمی‌رسد نکته جالب‌توجه اینکه درحالی‌که ظرفیت معادن استان کرمان در سال دو میلیون تن است اما هرسال تنها ۵۰۰ هزار تن سنگ معدن برداشت می‌شود که از همین میزان نیز بخش قابل‌توجهی دپو می‌شود و به فروش نمی‌رسد.

از سوی دیگر قدمت بالای این معدن و ناامنی آن‌ها بلای جان معدن کاران شده است و صنعت غنی زغال‌سنگ کرمان بی‌پشتوانه مانده است.

فروش زغال‌سنگ کرمان به قیمت بسیار اندک به برخی کارخانه‌های ذوب‌آهن نیز سبب شده است برداشت‌های صورت گرفته در کنار خام فروشی که انجام می‌شود صرفه اقتصادی نیز نداشته باشند و درواقع سود افزوده زغال‌سنگ به جیب دیگر استان‌ها رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت معادن زغال‌سنگ استان کرمان می‌گوید: کرمان دارای مزیت بسیار جدی در خصوص ذخایر زغال‌سنگ در کشور و جهان است اما ما شاهد افت برداشت این ذخایر در سال‌های اخیر هستیم.

محمود سلطانی زاده ادامه داد: هم‌اکنون از مجموع پروانه‌های فعالیتی که به معادن زغال‌سنگ استان کرمان در شمال استان داده‌شده است متأسفانه شش مورد تعطیل‌شده‌اند و اگر اوضاع بر همین منوال باشد بر تعداد معادن زغال‌سنگ تعطیل‌شده در استان کرمان افزوده خواهد شد.

وی افزود: سیاست‌های دولت در راستای حمایت از این معادن است و در همین راستا ایجاد مراکز صنعتی کنستانتره در استان کرمان در دستور کار است که ظرفیت قابل‌توجهی از تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

نیمی از معادن زغالسنگ کرمان نیمه تعطیل است

وی از وجود ۲۳ پهنه اکتشافی زغال‌سنگ در استان کرمان خبر داد و گفت: باید از این ثروت موجود در استان کرمان نهایت استفاده در راستای ایجاد اشتغال و سود افزوده در استان کرمان انجام داد و از خام فروشی محصول جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: شغل اکثر جمعیت کارگری در شمال استان کرمان اشتغال در معادن زغال‌سنگ است و باید برای احیای و حمایت از این معادن اقدامات بیشتری انجام شود.

کار به‌جایی رسیده است که نماینده مردم زرند و کوهبنان که بیشترین تعداد حوزه‌های معادن زغال‌سنگ را به خود اختصاص داده‌اند برای چندمین بار نسبت به تداوم وضعیت کنونی هشدار می‌دهد و آینده این صنعت را در آستانه خطر می‌داند

در حالی همچنان مشکلات صنعت زغال‌سنگ ادامه دارد و فعالیت در این معادن را به رکود کشانده است که همچنان بر تعداد قفل‌هایی که بر معادن کرمان زده می‌شود افزوده می‌شود و تعداد معدن کاران بیکار نیز بیشتر می‌شود.

کار به‌جایی رسیده است که نماینده مردم زرند و کوهبنان که بیشترین تعداد حوزه‌های معادن زغال‌سنگ را به خود اختصاص داده‌اند برای چندمین بار نسبت به تداوم وضعیت کنونی هشدار می‌دهد و آینده این صنعت را در آستانه خطر می‌داند.

حسین امیری صنعت زغال‌سنگ در کل کشور با بحران مواجه است و در استان کرمان نیز به دلیل وجود معادن گسترده زغال‌سنگ وضعیت بغرنج‌تر از بقیه استان‌هاست و در همین رابطه از مسئولان بخش صنعت می‌خواهیم چاره‌اندیشی کنند.

وی گفت: وضعیت به‌جایی رسیده که باید ستاد بحران زغال‌سنگ در کشور ایجاد کرد و این صنعت را از وضعیتی که دران گرفتارشده است را نجات داد.

امیری اضافه کرد: ما با کاهش جدی تولید مواجه هستیم و بسیاری از معادن تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و سایه رکود این صنعت را به‌شدت تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: بخشی هم که در حال فعالیت هستند با تمام موانع موجود پیش می‌رود و در صورت ادامه روند فعلی و عدم‌حمایت به‌زودی این معادن نیز تعطیل خواهند شد.

وی به جمعیت هفت‌هزارنفری استان کرمان که در این معادن کار می‌کنند اشاره کرد و افزود: آینده کاری این افراد به معادن بستگی دارد و زمینه کاری دیگری نیز در این مناطق وجود ندارد درواقع بسیاری از جوامع در شمال استان کرمان به دلیل وجود همین معادن شکل‌گرفته‌اند.

وی نسبت به افزایش بیکاری در شمال استان کرمان هشدار داد و خواستار تدبیر راهکاری از سوی مسئولان شد.

امیری به طلب معادن زغال‌سنگ استان کرمان از ذوب‌آهن اصفهان اشاره کرد و افزود: در چنین شرایط اقتصادی که معادن با آن مواجه هستند اما ۱۷ میلیارد تومان طلب معادن نیز پرداخت‌نشده است و این امر باید پیگیری جدی شود.

زغالسنگ کرمان با قیمت اندک به اصفهان صادر می‌شود

از سوی دیگر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به فروش زغال‌سنگ کرمان باقیمت بسیار اندک به برخی از صنایع در کشور گفت: درواقع ما در کنار خام فروشی که انجام می‌دهیم این محصول را مفت نیز صادر می‌کنیم و تنها چیزی که عاید مردم استان کرمان می‌شود زمینه شغل‌های کارگری است.

محمدرضا پور ابراهیمی ادامه داد: متأسفانه کار به‌جایی رسیده که این بی‌توجهی‌ها به صنعت زغال‌سنگ کرمان به مرحله تخریب این صنعت رسیده و ۹۰ درصد معادن استان کرمان نیمه تعطیل هستند و صنعت زغال‌سنگ نفس‌های آخر را می‌کشد.

وی گفت: بخش اعظم زغال‌سنگ کرمان به ذوب‌آهن اصفهان صادر می‌شود اما در این میان هیچ‌چیز عاید مردم محروم شمال کرمان نمی‌شود.

وی گفت: مصوبه افزایش تعرفه ۱۵ درصدی قیمت زغال‌سنگ مدت‌هاست وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و به همین دلیل شاهد ارزان‌فروشی زغال‌سنگ کرمان هستیم.

پور ابراهیمی ادامه داد: در واقع قیمت‌های کنونی به‌هیچ‌عنوان منطقی نیست و با این وضعیت طبیعی است روزگار معادن زغال‌سنگ نیز این‌چنین باشد.

وی گفت: در صورت فعال‌سازی معادن استان کرمان و حل مشکلات کنونی سه هزار شغل در استان ایجاد می‌شود و این امر می‌تواند اقتصاد شمال کرمان را متحول کند.

باوجود تمام پیگیری انجام‌شده اما معدن کاران محروم شمال استان کرمان که با حداقل حقوق و مزایا در عمق ۵۰۰ متری زمین کار می‌کنند در سیاهی معادن چشم‌انتظار روزنه‌ای امید هستند که شاید بتوان راهی برای رونق مجدد معادن زغال‌سنگ کرمان پیدا کرد.