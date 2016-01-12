به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکرو پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان بابیان اینکه در شرکت آب و فاضلاب کشور تجربه تشکیل شرکتهای مهندسی در ۲۵ سال اخیر تجربه موفقی بوده است، گفت: هدف از فعالیت شرکتها تأمین آب سالم و پایدار برای مردم است.
پاکرو بابیان اینکه وزارت نیرو و شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب کشور دسترسی و تأمین منابع پایدار آبی در شهرها و روستاها را بهصورت ویژه هدفگذاری کردهاند، گفت: خشکسالیهای متعدد در دو دهه اخیر و بهخصوص ۱۵ سال گذشته کشور را با چالش کمبود آب روبرو کرده است.
معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین بابیان اینکه کمبود منابع مالی نیز از مشکلات اساسی است، گفت: توسعه سدها و تأمین زیرساختها در دستور کار قرارگرفته و امروز وضعیت تمام شهرها و روستاها در این خصوص مطالعه شده است.
وی بابیان اینکه برای ایجاد زیرساختهای موردنیاز اسناد مورد برسی قرارگرفته تا پس از درخواست ردیف اجرایی دریافت کنند، گفت: کمبود منابع مالی به دلیل تحریمهای یکطرفه سبب ایجاد فاصله با اهداف تعیینشده شد و در برنامههای پنجساله به اهداف مدنظر نرسیدیم.
خشکسالی در درجه اول سبب از بین رفتن منابع آب محلی شد
معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اینکه خشکسالی در درجه اول سبب از بین رفتن منابع آب محلی که تابع نزولات جوی بودند، شد، گفت: اجرای یک هزار مجتمع آبرسانی با برآورد اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان در کشور تعریفشده است.
پاکرو بابیان اینکه پروژهها بهگونهای تعریفشده که متناسب با انجام کار، پروژهها وارد مدار بهرهبرداری شود، گفت: در استان همدان نیز کارها از دو سال پیش آغازشده است.
پاکرو با تأکید بر اینکه توسعه روستاها اولویت است و منابعی از محل اعتبارات متمرکز ملی و استانی و صندوق توسعه ملی برای این امر در نظر گرفتهشده، گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای این امر در نظر گرفتهشده تا توسعه منابع پایدار آبی در روستا محقق شود.
معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اینکه مجموع این ظرفیتها در استان همدان نیز تحول ایجاد میکند، ادامه داد: در استان همدان ۱۹ مجتمع آبرسانی مدنظر است که با بهرهبرداری از آنها ۲۵ درصد به شاخص بهرهمندی اضافه خواهد شد و کمبودهای گذشته جبران میشود.
وی بابیان اینکه بخشی از این فعالیتها به اعتبارات عمرانی وابسته است، افزود: در سفر رئیسجمهور به استان همان اعتبارات مناسبی به توسعه روستاها اختصاصیافته است.
باید در زمان اجرای پروژهها ابزاری برای بهرهبرداری ایجادشده باشد
پاکرو با تأکید بر اینکه نگهداری و بهرهبرداری پایدار نیز باید مدنظر باشد، ادامه داد: بهرهبرداری زمانی پایدار خواهد بود که در اجرای پروژهها در مرحله مطالعاتی و اجرایی ابزاری برای بهرهبرداری ایجادشده باشد.
معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بابیان اینکه در حال حاضر سرمایهگذاری در روستاها تا حدی قابلقبول است، ادامه داد: متأسفانه در آنالیز اقتصاد آب به نکاتی میرسیم که پذیرفتنی نیست.
وی گفت: نقش آب در صنعت برای ایجاد ارزشافزوده در کالا مدنظر قرار نمیگیرد و حتی در همدان نیز که محور توسعه آن کشاورزی تعیینشده نقش آب در ایجاد ارزشافزوده محصولات کشاورزی لحاظ نمیشود.
پاکرو بابیان اینکه نتوانستهایم اقتصاد آب را در کشاورزی نهادینه کنیم، گفت: تدبیری مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده با تدوین سند ملی آب در وزارت نیرو شکلگرفته است.
معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اینکه مشکل آب تنها با نگرش فنی قابلحل نیست، گفت: در استان همدان باید از تمام ظرفیتها استفاده شود.
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