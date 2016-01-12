لزوم ایجاد مجتمع های معدنی در مازندران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بیش از ۱۳ ماده معدنی درمازندران تولیدو استخراج میشود که بخش زیادی از این مواد خام به دیگر مناطق صادر میشود.
بررسی مشکلات بخش معدن مازندران، مسئولان و کارشناسان را در جلسه کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع معدن در اتاق بازرگانی استان گردهم آورد تا به پایش چالشهای این بخش بپردازند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بخش معدن استان در کشور رتبههای برتر را دارد از اینرو نیازمند توجه ویژه است.
عبداله مهاجر با اشاره به اینکه براینکه مشکلات معدن وعده داده بودیم تا به جایگاه واقعیاش برسد گفت: امیدواریم بتوانیم حق بخش مظلوم معدن را از متولیان امر بگیریم و علاوه بر این، مشکلات بخش معدن در شورای گفتگوی استان نیز بررسی میشود زیرا معدن استان در کشور جزو رتبههای اول کشور است.
مهاجر ادامه داد: بخش معدنی دارای مشکلاتی عمدهای است و کم توجهی مسئولان تاکنون سبب شده تا به جایگاه واقعیاش دست نیابد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: پیگیری جدی موارد و کسب اطلاعات لازم میتواند در پیگیری مطالبات بخش معدن مؤثر باشد.
وی با عنوان اینکه موظف به پیگیری امور همه حوزههای بخش اقتصادی از جمله معدن هستیم گفت: اتاق بازرگانی با تمامیت وظایفش را در این بخش پیگیری میکند.
مهاجر با اشاره به اینکه همه بخشها برای مدیریت و ساماندهی معادن باید تعامل و همکاری داشته باشند، گفت: معدن از مجموعههایی است که تاکنون مظلوم واقع شده و نتوانسته مطالباتش را کسب کند.
وی منطقه بندی و ایجاد مجتمعهای معدنی را در استان لازم دانست و گفت: نگاه ما این است که فرصتهای ایجاد اشتغال را در استان موردحمایت قرار دهیم و جمع آوری شرکت های معدنی کمک کننده به اصل اشتغال نخواهد بود.
ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی معدن
یدالله عبدی نایبرئیس انجمن معدن استان مازندران خواستار تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از دستگاههای مختلف برای بررسی مشکلات بخش معدن در استان شد و گفت: بازدید دورهای از بخش معدن میتواند تأثیرگذار باشد ولی متأسفانه سیکل حمایتی معیوب است و تاکنون نتیجه نگرفتهایم.
وی افزود: در بخش معدن، سنگها تقسیمبندی میشود و اگر بخواهیم روی شن و ماسه و سنگهای نیمه سخت متمرکز شویم باید به آییننامه قانون ایمنی توجه کنیم.
نایبرئیس انجمن معدن استان مازندران با اشاره به ریزش معادن و بروز خسارتهایی در این بخش یادآور شد: اختصاص یک هکتار عرصه برای معدن از مشکلات است و نیازها را تأمین نمیکند.
وی افزود: درزمینهٔ محیطزیست به دلیل آنکه مناطق چهارگانه تعریفشده است، مشکل چندانی نداریم ولی در حوزه منابع طبیعی نیازمند رفع مسائل هستیم.
عبدی با اشاره به اینکه دربی معادن جنگلی نیستیم زیرا ممنوعیت وجود دارد، بیان داشت: برای مناطق فاقد پوشش گیاهی و جنگلی نیازمند حمایت متولیان امر هستیم.
برنامه معدنی نیاز داریم/ لزوم ایجاد مجتمعهای معدنی
اسماعیل مختار پور دبیر کمیته فنی منابع طبیعی مازندران – ساری گفت: برای رفع مشکلات معدن استان باید برنامه معدنی داشته باشیم و افق برنامه طراحی شود.
وی اظهار داشت: در استان مجتمعهای شن و ماسه در حال پیگیری هستیم و این مجتمع در آمل شروع به کارکرده است و در ساری نیز در پی آن هستیم و اگر در کل استان بتوانیم مجتمعهای شن و ماسه ایجاد کنیم مشکلات این بخش رفع میشود.
مختار پور یادآور شد: در حال حاضر صدور مجوز برای برخی واحدهای معدنی کارشناسی نیست درحالیکه در محیطزیست و منابع طبیعی باید قوانین موردتوجه قرار گیرند.
این کارشناس منابع طبیعی با اظهار اینکه طبق مصوبه هیئتوزیران سطح جنگلهای شمال کشور بههیچوجه نباید کاهش یابد، افزود: این در حالی است که معدن زغال در جنگلهای استان فعالیت دارند.
مختار پور با اشاره به برخی گونههای منحصربهفرد و ممنوع القطع مانند گون، شمشاد در جنگلهای استان یادآور شد: فعالیتهای معدنی نباید منجر به از بین رفتن این گونهها شود.
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