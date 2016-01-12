آغاز اجرای طرح معیشت جایگزین در حوزه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر ملی حفاظت از تالاب های ایران با اعلام این که طرح معیشت جایگزین در راستای افزایش مشارکت مردم در فرآیند احیای دریاچه ارومیه در چهار روستای استان های آذربایجان شرقی و غربی انجام می گیرد گفت: برای احیای دریاچه ارومیه نیازمند تلاش همگانی هستیم و مشارکت جوامع محلی یکی از بخش­های مهم در این فرایند است که تنها با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی مشارکت جوامع محلی مانند مدیریت صحیح منابع آب و الگوهای معیشتی موثر خواهد بود.

محسن سلیمانی روزبهانی تصریح کرد: فعالیت های معیشت جایگزین و حمایت از ایجاد یا ظرفیت سازی نهادهای مدیریت محلی منابع آب در روستا به دلیل دارا بودن ماهیت مشارکتی، به عنوان مؤلفه هایی در جهت افزایش نقش جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه محسوب می شوند.

سلیمانی روزبهانی با بیان اینکه در تکمیل فعالیت کشاورزی پایدار به صورت پایلوت در روستاهای آذربایجان شرقی و غربی پروژه ای انجام می شود، گفت: در صورت موفقیت، می توانند به عنوان فعالیت های مکمل در جهت کاهش فشار بر منابع آب دریاچه ارومیه در سایر روستاهای حوضه آبریز نیز انجام شود.

به گفته سلیمانی، روستاهای حسن آباد و حاج حسن علیا به ترتیب در شهرستان های ملکان و میاندوآب استان های آذربایجان شرقی و غربی برای اجرای فعالیت "ایجاد نهادهای مدیریت محلی منابع آب" و روستاهای شیشوان و للکلو به ترتیب در شهرستان های عجب شیر و میاندوآب استان های آذربایجان شرقی و غربی برای اجرای فعالیت "معیشت جایگزین" به عنوان روستاهای پایلوت این طرح ها در سال جاری هستند.

وی خاطر نشان کرد: دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد و با حمایت مالی دولت ژاپن از سال ۲۰۱۴ اقدام به اجرای فاز اول پروژه "همکاری در احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی" در ۴۱ روستای پایلوت حوضه آبریز دریاچه ارومیه نموده و در سال ۲۰۱۵، فاز دوم پروژه با افزایش سایت ها به ۷۵ روستا گسترش یافته است.