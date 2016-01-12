ریزش دوباره دیوار سنگی در دارآباد/ حادثه مصدوم نداشت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: حوالی ساعت شش صبح امروز حادثه ریزش دیوار در محدوده دارآباد به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان را به محل حادثه اعزام کرد.

وی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل افزود: پس از حضور عوامل آتش نشانی مشخص شد که دیواری به ارتفاع حدود ۳.۵ متر و طول حدود ۳۰ متر سست شده و بر روی چهار خودروی سواری ریزش کرده است.

ملکی با بیان اینکه یک گروه از آتش‌نشانان اقدام به ایمن‌سازی محل کرده و گروه دیگر نیز عملیات جستجو و آواربرداری را آغاز کردند، افزود: خوشبختانه این حادثه مورد مصدوم و فوتی نداشت، اما به چهار خودروی سواری خساراتی وارد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی و بارندگی‌های اخیر را علت احتمالی و اولیه بروز این حادثه دانست و گفت: عوامل شهرداری نسبت به بررسی علت این حادثه اقدام خواهند کرد.

ملکی همچنین با بیان اینکه این دیوار از نوع سنگی بوده است، اظهار کرد: گرچه حادثه مشابهی نیز روز یکشنبه در منطقه دارآباد رخ داد، اما این دیوار بر خلاف حادثه قبلی ربطی به بیمارستان ندارد.