باید به بخش خصوصی امتیاز بدهیم/بودجه ورزش را ۸ برابر کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی در دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اقداماتی که مدیریت شهری در حوزه ورزش همگانی در سالهای اخیر انجام داده توضیح داد: زمانی که ما وارد شورای شهر تهران شدیم بودجه شهرداری در حوزه ورزش همگانی تنها ۹۰۰ میلیون تومان بود و برای سال بعد نیز درخواست یک میلیارد تومان را به شورا ارائه داده بودند.

وی اضافه کرد: در سال ۸۵ شورای شهر بودجه پیشنهادی یک میلیاردی شهرداری را به هشت میلیارد تومان افزایش داد و این افزایش هشت برابری بودجه ورزش همگانی حتی برای مجموعه شهرداری هم تعجب برانگیز بود.

این قهرمان سابق المپیک و جهان خاطر نشان کرد: ما در شورای شهر احساس می کردیم ورزش همگانی نیاز مبرم مردم تهران است و ورزش باید در سبد کالای مردم تهران قرار گیرد. بر این اساس تلاش کردیم سرانه ورزشی شهر تهران را افزایش دهیم. دوستان در شورا از آقای چمران به عنوان رییس شورا و همچنین دوستان غیر ورزشی کمک کردند این اتفاقات خوب در شهر تهران بیافتد.

ساعی نمونه هایی را برشمرد و گفت: وقتی ما وارد شورای شهر تهران شدیم ورزش شهر تهران را یک شرکت اداره می کرد و با تلاش ما این شرکت تبدیل به یک سازمان شد و بودجه این سازمان نشان دهنده قرار گرفتن ورزش جزو اولویت های شهر و شهرداری تهران است.

این عضو شورا افزود: در سالهای اول ورزش حتی جزو ۳۰ اولویت اول شهر تهران نبود. در سالهای بعد بودجه ۱۲ میلیاردی و ۲۰ میلیاردی را برای این سازمان تصویب کردیم و از ۲۰ میلیارد تومان ۸ میلیارد تومان را به ورزش بانوان اختصاص دادیم.

وی با بیان اینکه شهر تهران جز فقیر ترین شهرها از نظر سرانه ورزشی است بیان داشت: در حوزه عمرانی شهرداری ۸ سال قبل تنها ۶۰ مجموعه ورزشی داشت اما امروز ۳۰۶ مجموعه سرپوشیده؛ ۵۶۰ مجموعه زمین چمن و فضاهای روباز ورزشی و همچنین ۵۶ مجموعه ورزشی اختصاصی برای بانوان دارد که این آمار نتیجه سیاست گذاری شورای شهر تهران بود که شهرداری نیز آن را اجرایی کرد.

ساعی ادامه داد: یکی از مهم ترین کارهایی که ما در شورای شهر انجام دادیم موضوع تعرفه فضاهای ورزشی بود. امروز تعرفه مجموعه های ورزشی شهرداری یک سوم قیمت مجموعه های وزارت ورزش است و با شرایط اقتصادی امروز بحث تعرفه ورودی در جذب مردم به ورزش همگانی تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه های واگذار شده به بخش خصوصی جزو مجموعه های فرامنطقه ای هستند؛ تصریح کرد: کار دیگری که امروز در شورای شهر داریم این است که شهرداری برای ساخت و ساز مجموعه های ورزشی هزینه نکند و به بخش خصوصی امتیازاتی را می دهیم که برای ساخت اماکن ورزشی راغب شوند و در این حوزه اتفاقات خوبی هم در شهر تهران افتاده است.

ساعی تصریح کرد: حضور ورزشی ها در شورای شهر باعث این اتفاقات خوب شده است رای مردم به ورزشی ها نشان دهنده نیازی است که مردم تهران حس کرده اند و ورزشکاران شورا با این گزارش عملکرد نشان داده اند پاسخگوی اعتماد مردم تهران بوده اند.

وی تاکید کرد: البته این گزارش با توجه به حضور وزیر محترم ورزش و جوانان در شورا؛ تنها در حوزه های ورزشی ارائه شد و لازم به یادآوری نیست که ورزشکاران در حوزه های دیگر نیز کارهای بزرگی انجام داده اند.

ساعی در پایان اظهار امیدواری کرد که مردم شهر تهران و وزارت ورزش هم بتوانند از این امکانات بهره برداری کنند.