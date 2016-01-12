سرقت و ضرب و جرح در صدر جرائم کرمان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر سه شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با موضوع خشونت اظهار کرد: برای پیشگیری از جرم سه محور پیشگیری فرهنگی – اجتماعی، وضعی و قضایی و کیفری را مد نظر قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه پیشگیری های وضعی عمدتا به عهده ی نیروی انتظامی است، گفت: جامعه ما درگیر خشونت های فیزیکی و گفتاری است؛ کرمان از حیث فراوانی خشونت رفتاری و ضرب و جرح رتبه دوم بعد از جرم سرقت را دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: این آمار در ۱۹ استان، مشابه با استان کرمان است و در ۱۲ استان دیگر رتبه اول به ضرب و جرح و رتبه دوم به سرقت اختصاص یافته است.

موحد ارائه برنامه ای منسجم و خوب را لازمه پیشگیری از جرایم مهم دانست و گفت: سازمان ها و نهادها وظایفی ذاتی دارند که باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی افزود: تقویم جرایم عمدی نشان می‌دهد زمانی که نوجوانان و جوانان از درس و مدرسه فارغ می‌شوند، آمار خشونت افزایش پیدا می کند و زمانی که درگیر امتحانات هستند این آمار بسیار کاهش پیدا می کند.

وی در ادامه ابراز داشت: سنین بین ۱۵ تا ۳۰ سال خشونت بیشتری را نسبت به سنین دیگر دارند که می توان با مطالعات دقیق تر راهکارهای پیشگیرانه را به صورت علمی در رابطه با جرم ارائه داد.

وی با بیان اینکه هماهنگی های بین بخشی و تعامل بین مجموعه ها می تواند اثربخشی را در رابطه با کاهش خشونت بالا ببرد، گفت: کمیته مشترکی را با دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، دانشگاه و بهزیستی برای علت شناسی جرائم خشن در شهر کرمان دنبال خواهیم کرد و تشکیل این کمیته را لازم می دانیم چرا که بیشترین رقم سیاهی مربوط به جرم خشونت است.