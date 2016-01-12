هوای تهران ناسالم شد

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران به خبرنگار مهر گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ٩٤/١٠/۲۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس بوده است.

محمد رستگاری با اعلام این که شاخص کیفی هوای تهران ۱۱۰ بوده است گفت: در این بازه زمانی شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک(۴۸)، ازن پاک(۱۸)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۰)، دی اکسید گوگرد پاک(۲۸)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون سالم(۶۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون ناسالم (۱۱۰) بوده است.

هوای پایتخت از آغاز سال تا امروز ۱۶ روز پاک را تجربه کرده است. سال گذشته این عدد تا پایان سال به ۱۶ رسیده بود. شهر تهران در سال ۱۳۹۲ هم تنها ۳ روز پاک را به خود دیده بود.