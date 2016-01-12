به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در حاشیه جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، از تنظیم نامهای با ۲۰۰ امضا، خطاب به رئیسجمهور با رونوشت به رئیس مجلس و وزرای کشور و اقتصاد خبر داد.
وی در تشریح موضوع این نامه گفت: «پدیده شاندیز» وارد دومین سال بحران شده و با وجود مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، به دلایل متعدد از جمله ناهماهنگی مسئولان، به نتیجه نرسیده است.
ثروتی با اشاره به درخواست استمداد سهامداران پدیده از نمایندگان مجلس، گفت: در نامه به رئیسجمهور خواستهایم ظرف دو هفته تکلیف شرکت و هیات مدیره پدیده مشخص شود و یا اختیار تبلیغ فروش سهام، اماکن تجاری و اداری صادر شده و سرمایه مردم بازگردانده شود.
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