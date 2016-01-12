به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور در نطق پیش از دستور خود در دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران درباره انعکاس خبرهای شورا اظهار داشت: هر عضوی حق دارد حتی بیرون از شورا هر حرفی بزند و نظرش را بیان کند و ما حق نداریم وقت صحن شورا را برای پاسخ دادن به اظهارات وی بگیریم.

وی تصریح کرد: سایت شورا خبر من را درست منعکس کرده بود اما جریان خبری که شکل گرفته و من نمی دانم چه نامی برای این جریان خبری بگذارم تلاش می کنند جریان اخبار را به نفع خود هدایت کنند.

حکیمی پور در ادامه متذکر شد: موسسه همشهری متعلق به شهرداری و بیت المال است و شهرداری و تشکیلات آن نباید در کارهای سیاسی ورود پیدا کند.

وی افزود: روزنامه همشهری امروز و آقای ذاکری رییس این موسسه از موضع یک جریان سیاسی و فعال سیاسی مصاحبه مفصلی انجام داده و آن را در صفحه اول روزنامه به چاپ رسانده است. در حالی که روزنامه همشهری که با بیت المال اداره می شود حق ندارد وارد مسائل سیاسی شود.

حکیمی پور تاکید کرد: موسسه همشهری با بودجه بیت المال اداره می شود و شهرداری و مجموعه های شهرداری حق ندارند وارد مسائل سیاسی شوند.

این عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در پایان یادآور شد: مدیر موسسه همشهری در مسائل جناحی و لیست ها صحبت می کند و باید جلوی این کار را بگیرند. همین مجموعه خبرها رو طور دیگری منعکس می کنند و آبروی برخی از اعضای شورا را می برند.

پس از اظهارات حکیمی پور چمران گفت: این موضوع را به صورت کتبی به هیات رییسه منعکس کنید.