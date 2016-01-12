عملیات احداث همزمان ۳ سالن ورزشی در ساوه پایان یافت

مجید نظری در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به نیاز ویژه جوانان و نوجوانان بعد از بررسی و کارشناسی درخصوص انتخاب محل مناسب با توجه به سرانه جمعیت ساوه و سالن های ورزشی موجود، احداث سه سالن ورزشی واقع در کوی مهر، پارک ولیعصر (عج) و پارک فدک در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مراحل مطالعه، طراحی، متره و برگزاری مناقصه اواخر سال ۹۳ همزمان با دهه مبارک فجر انجام و پیمانکار نیز انتخاب و تحت نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری کار ساخت این سه سالن ورزشی را آغاز شد و در حال حاضر این سه پروژه دارای ۹۷درصد پیشرفت فیزیکی و آماده افتتاح و بهره برداری است.

معاون عمرانی شهرداری ساوه ابراز داشت: هم اینک فقط کار نصب انشعاب گاز باقی مانده که از طریق اداره گاز در حال پیگیری هستیم و امیدواریم تا دهه مبارک فجر این امر محقق شود.

به گفته وی، مساحت هرکدام از این سه سوله یک هزار متر مربع و شامل قسمت اداری و سالن ورزشی است و در ساخت این سالن ها سعی بر آن بوده که از تکنولوژی روز استفاده شود.

نظری تصریح کرد: مجموع اعتبار هزینه شده برای ساخت این سه سالن ۵۴ میلیارد ریال بوده که تمامی این مبلغ از اعتبارات داخلی شهرداری ساوه تامین شده است.

وی از ساختمان مرکزی آتش نشانی به عنوان دیگر پروژه های حوزه معاونت عمران نام برد و تصریح کرد: با توجه به قدمت ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی و ضرورت امداد رسانی در زمان های بحرانی و حوادث ناگوار و درجه اهمیت ساختمان آتش نشانی، شهرداری تصمیم به طراحی و اجرای ساختمانهای جدید بر اساس مقررات ملی ساختمان گرفته است.

نظری خاطر گفت: ساختمان مرکزی آتش نشانی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع با پیشرفت۸۰ درصد تاسیسات مکانیکی، ۹۵ درصد تاسیسات برقی بوده و احداث کامل ابنیه آماده بهره برداری است.

وی اظهار داشت: پروژه ایستگاه سیمی تریلی و پروژه پارک فدک از دیگر پروژه هایی که توسط حوزه معاونت عمرای شهرداری در سال ۹۴ اجرا و آماده افتتاح در ایام دهه فجر است.

معاون عمرانی شهرداری ساوه گفت: عملیات احداث پارک ۵۵ هکتاری فدک شهر ساوه با توجه به نیاز منطقه شمال شرقی شهر با عنوان طرح پارک ۵۵ هکتاری از زمین های ملی در دستور کار قرار گرفت و با استفاده از مشاوران توانمند کشوری طراحی آن انجام شد.

وی یادآور شد: برای این پروژه تاکنون اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال هزینه شده و پیشرفت فیزیکی فاز یک آن نیز ۸۵ درصد و محوطه سازی آن آماده بهره برداری است.

نظری در پایان به پروژه های عمرانی در حال انجام دیگر در ساوه از جمله پل شهید چمران ساوه با پیشرفت ۸۰ درصد، پیاده راه امام خمینی (ره) با پیشرفت ۴۰ درصد، ساختمان مناطق یک و دو شهرداری با پیشرفت ۷۵درصد و احداث ساختمان ندامتگاه با ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و افزود: همچنین سالن ورزشی دریاچه امام خمینی(ره) با طرحی مدرن و با استفاده از امکانات روز و با ابعاد استاندارد بین المللی در حال اجرا است.