به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۴۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۳۹ هزار تومان، نیم سکه ۴۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۸۵۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۵ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۷۰ تومان، هر یورو را ۴۰۳۵ تومان، هر پوند را ۵۴۰۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۴۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۰۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)