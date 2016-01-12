اجرای یک کنسرت موسیقایی در جشنواره بعد از ۱۵ سال تاخیر

به گزارش خبرنگار مهر، کریستف رضاعی یکی از خالقان آلبوم موسیقی «سیر» که ۱۵ سال گذشته توسط نشر هرمس در بازار موسیقی منتشر شد، به بهانه برگزاری کنسرت این آلبوم در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر در یک نشست خبری که روز سه شنبه ۲۲ دی ماه در تالار وحدت برگزار شد، توضیح داد: باعث خوشحالی من است که بعد از ۱۵ سال از انتشار آلبوم «سیر» که تجربه بسیار خوبی برای من و مسعود شعاری بود می توانیم کنسرتی را در جشنواره موسیقی فجر برگزار کنیم چراکه این آرزوی ما بود تا بتوانیم با شرایطی که به وجود می آید برنامه زنده ای از این آلبوم موسیقی را داشته باشیم.

وی افزود: آنچه در این کنسرت اجرا می شود سفری خواهد بود در موسیقی های مختلف که براساس آلبوم «سیر» تولید شده بود که از آن جمله می توانیم به قطعه «حضور» و قطعه «شور عشق» اشاره کنیم که با یک بازسازی ارکسترال و به همراهی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری بردیا کیارس اجرا خواهد شد.

رضاعی در ادامه صحبت های خود بیان کرد: برای قطعه های در نظر گرفته شده این کنسرت تغییرات زیادی را اعمال کردیم که برای آنسامبل زهی نوشته شده است و چون شانس این را داریم که از ارکستر سمفونیک تهران در اجرای این برنامه بهره‌مند باشیم احتمال دارد که سازهای بادی نیز در این کنسرت وجود داشته باشد. البته قطعه «شور عشق» نیازمند بازسازی بیشتری است که این بار با متریال درخشان تر و استفاده از سازهای بادی شکل متنوع تر و گسترده تری خواهد داشت. ضمن اینکه ما در قسمت های دیگر بداهه نوازی سه تار مسعود شعاری را خواهیم داشت که فکر می کنم قطعا بخش جذابی از کنسرت را به خود اختصاص می دهد.

این آهنگساز صاحب نام موسیقی فیلم گفت: چیزی که برای من بسیار زیبا و ارزشمند است همکاری های متنوعی است که با مسعود شعاری تاکنون داشته ام و فکر می کنم این همکاری ها در آینده نیز وجود خواهد داشت. اینکه بتوانیم با همراهی ارکستر سازهای ایرانی و سازهای سمفونیک آثاری را غیر از البوم «سیر» به مخاطب اجرا کنیم موضوع مهمی است که قطعا در این کنسرت برای من جذاب و لذت بخش خواهد بود.

وی درباره حضور موسیقی تلفیقی در جریان فعالیت های موسیقایی کشورمان توضیح داد: به اعتقاد من موسیقی تلفیقی خیلی دست هنرمند نیست بلکه یک اتفاق انسانی است. تولید آلبوم «سیر» هم با همین فضا بود که شکل گرفت. اینکه بنده با استفاده از تجربه های مشترکی که در ابتدا با مسعود شعاری داشتم و قرار بود این تجربه های مشترک فقط در یک فیلم مستند استفاده شود فضا را به سمتی بردیم که اصلا پیش بینی آن را نمی کردیم و ناخودآگاه موجب ضبط آلبومی شد که با همراهی سه تار و طبلا تبدیل به آلبوم «سیر» شد. به هر ترتیب موسیقی تلفیقی چه خوب چه بد جریان خود را در موسیقی ایران پیدا کرده چراکه همه می دانیم این موسیقی طیف بسیار گسترده ای دارد.

مسعود شعاری نوازنده صاحب نام سه‌تار نیز در این نشست خبری گفت: تا آنجایی که به یاد دارم آلبوم «سیر» یکی از اولین تجربه های همراهی یک ساز سنتی با دیگر گونه های موسیقایی بود و حالا که شاهد برگزاری کنسرت آن هستیم تصور می کنم همراهی این فضا با ارکستر سمفونیک می تواند اتفاق خوبی باشد که برای من هم جالب توجه است. به هر ترتیب آنچه که در این کنسرت به مخاطب ارائه خواهد شد کار نویی است که امیدوارم مخاطب نیز از آن راضی باشد.

این مدرس موسیقی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: اکنون که تصمیم گرفته ایم اجرایی از آلبوم «سیر» را در جشنواره موسیقی فجر داشته باشیم با خودم فکر می کنم که چقدر حس ها و سرعت ها نسبت به ۱۵ سال قبل تغییر پیدا کرده و برای من بسیاری از مسائل جالب شده است به طوری که قطعا آن چیزی که در این کنسرت از البوم «سیر» اجرا خواهم کرد تفاوت های زیادی با تجربه های ۱۵ سال قبل دارد.

شعاری درباره موسیقی تلفیقی نیز گفت: تلفیق اتفاقی است که پیش می آید اما من اعتقاد دارم موسیقی برای خیلی‌ها قداست دارد که این بسیار هم خوب است اما وقتی این قداست تبدیل به تعصب می شود عادات شنیداری هم یک سو می شود پس ما باید در همین موسیقی تلفیقی طوری حرکت کنیم که همواره به موضوعات بدون تعصب نگاه کنیم.