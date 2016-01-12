پیشنهاد سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیاردی خارجی ها در نکاچوب

محمد محمدپور عمران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیری استاندار و همراهی دستگاه‌های اجرایی یکی از شرکت‌های خارجی که به‌صورت تخصصی در حوزه صنایع چوب و کاغذ فعالیت دارند پیشنهادی را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت درمجموع به مبلغ هزار میلیارد تومان ارائه داده است.

محمدپور با اشاره به نزدیکی بندر امیرآباد که دسترسی به کشورهای cis را تسهیل می‌کند، اظهار کرد: اکنون هم طرف خارجی و مازندرانی در حال بررسی جوانب مختلف این پیشنهاد هستند این شرکت از فنّاوری روز دنیا بهره‌مند‌است وعلاقمند به نوسازی خطوط موجود و توسعه چندین خط جدید در حوزه صنعت چوب است و یکی از اهداف آن صادرات محصولات تولیدی به کشورهای CIS است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران برنامه‌های این شرکت درمجموع با ظرفیت ۸۰۰ هزار مترمکعب در سال و ظرفیت کل سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان است که بخش اصلی مواد اولیه آن از طریق واردات از روسیه تأمین خواهد شد.

وی گفت: با توجه به تأکید استاندار و همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی استان امید به اجرایی شدن این پیشنهاد سرمایه‌گذاری، بازده سرمایه‌گذاری در آن بالا ارزیابی می‌شود.

شرکت نکا چوب از شرکت های دولتی و بزرگ فعال در عرصه صنایع چوب در مازندران به شمار می رود.