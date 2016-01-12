طرح آزمایشی نوازش راه‌ جبران کمبود نیروی انسانی در بهزیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله مسعودیفرید با بیان اینکه کودکان در سنین کمتر از سه سالگی به شدت نیازمند محبت و عاطفه هستند از اجرای طرح پایلوت نوازش خبر داد و گفت: در برخی مواقع شاهد آن هستیم که کودک همه چیز دارد اما به علت خلاء عاطفی موجود در آینده نسبت به سایر همسالان خود آسیبپذیرتر میشود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: باید بپذیریم بسیاری از آسیبهای اجتماعی ناشی از خلاءهای عاطفی بوده و نیاز است این مسئله به شدت مورد توجه والدین قرار بگیرد؛ همچنین تماس پوستی کودک با والد نیز مسئله بسیار مهمی است که در فرد ایجاد اطمینان و امنیت میکند و در این زمینه مستندات علمی بسیار زیادی نیز وجود دارد.
وی در ادامه علت اجرایی شدن طرح نوازش را از کمبود نیرو انسانی در مراکز بهزیستی دانست و افزود: در حال حاضر بهزیستی به دلیل کمبود مادریار در مراکز نگهداری و با توجه به آنکه از لحاظ اصولی صحیح است به ازای هر حداکثر ۶ کودک یک مربی در مراکز وجود داشته باشد اما این رقم در مراکز بهزیستی در مقابل هر ۱۲ کودک یک مربی است؛ لذا طرح نوازش را به منظور استفاده از نیروی داوطلب و در راستای حل کمبود نیروی انسانی موجود در مراکز آغاز کرد.
مسعودیفرید، تصریح کرد: محدودیتهای استخدامی موجود باعث کمبود نیروی انسانی به خصوص در شیرخوارگاهها شده و در این راستا نیز طی مکاتبات بسیار زیاد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی چند سال گذشته سعی در حل این مشکل داشتهایم.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: میدانیم رویکرد دولت کاهش تصدیگریهاست؛ اما معتقدیم که باید به برخی از بخشها چون شیرخوارگاهها به نحو دیگری نگاه شود و نباید حوزههای حساس اینچنینی را با سایر حوزهها یکسان در نظرگرفت.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه باید محدودیتهای استخدامی در این حوزهها کمتر از سایر سازمانها باشد، عنوان کرد: در حال حاضر بهزیستی حداقل با کمبود ۵۰۰ نیرو در شیرخوارگاههای سراسر کشور مواجه است؛ این در حالی است که چنانچه به ما مجوزهای استخدامی داده شود بسیاری از مشکلات این حوزه را حل خواهیم کرد.
مسعودیفرید، اظهار کرد: نیاز است نیروی کاری که میخواهد با شیرخوار کار کند دارای ویژگیهایی چون تحصیلات و آموزش بوده و دارای امنیت شغلی باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ادامه ضمن تاکید بر آنکه باید به این حوزه نگاه سرمایهگذاری داشت نه هزینهای، گفت: تا زمانی که پیگیریهای سازمان بهزیستی کشور در این حوزه به سرانجام برسد و به علت آنکه مشخص نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد، باید چارهای میاندیشیدیم که در چنین شرایطی تنها راه حل را راهاندازی و اجرا طرح آزمایشی نوازش دانستیم.
وی تصریح کرد: در همین راستا از نیروهای داوطلب زن و مرد در مراکز استفاده خواهیم کرد؛ البته تمامی داوطلبان باید فرآیند گزینش از لحاظ روانی طی کرده و مورد بررسیهای کارشناسی قرار بگیرند؛ هیچکس نباید با نگاه ایجاد اشتغال به این مراکز مراجعه کند؛ زیرا این افراد در قبال این فعالیت داوطلبانه هیچ وجهی را دریافت نکرده و این امری کاملا خداپسندانه است.
مسعودیفرید، ادامه داد: متاسفانه طی مدت زمان آغاز طرح نوازش با مواردی مواجه شدیم که برخی از افراد از این طریق به شیرخوارگاهها مراجعه کرده تا بعد از آن بتوانند حتما فرزند خاصی را از شیرخوارگاه تحت سرپرستی خود بگیرند؛ اما این افراد باید بدانند فرایند واگذاری سرپرستی و فرزندخواندگی در بهزیستی کاملا مشخص است و فرد نمیتواند به این راحتیها حکم سرپرستی را دریافت کند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: درحال حاضر خانوادههایی هستند که حتی ۴ سال است که در نوبت دریافت حکم فرزندخواندگیاند؛ زیرا برای مثال تمایل به سرپرستی فرزندی با مشخصات خاص و یا نوزاد را دارند، به همین دلیل به هیچ وجه حضور داوطلبانه در این مراکز در قالب طرح نوازش حقی را برای هیچ کس ایجاد نمیکند که باعث تضییع حق سایر افراد شود.
وی، افزود: این افراد میتوانند متقاضی دریافت فرزندخواندگی شوند اما باید مانند سایر افراد قوانین را رعایت کرده و در لیست پشتنوبتیها قرار بگیرند؛ در حال حاضر طرح نوازش در یکی از شیرخوارگاههای جنوب شهر تهران به نام شیرخوارگاه ترکمانی انجام شده و تعداد داوطلبان نیز به حد نصاب رسیده است؛ چنانچه این رویکرد موفقیتآمیز باشد میتوانیم آن را در سایر نقاط کشور گسترش دهیم و با آموزش به کارشناسان استانی، دستورالعمل مشخص آن را نیز تدوین کنیم.
مسعودیفرید ضمن بیان اینکه همواره در سایر شیرخوارگاههای کشور مانند شیرخوارگاه آمنه، حضرت رقیه تهران و غیره نیروهایی به طور داوطلب مراجعه میکنند و افراد داوطلب در راستای حضور در شیرخوارگاهها بر اساس طرح نوازش محدودیت زمانی خاصی ندارند، یادآور شد: این طرح برای اولین بار امسال به طور رسمی در سازمان بهزیستی کشور آغاز شد و معتقدیم که رسانهها در فرهنگسازی در این زمینه میتوانند بسیار موثر بوده و بهزیستی را همراهی کنند.
نظر شما