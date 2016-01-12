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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

با حضور ۲۱ دانشگاه خارجی؛

گردهمایی سران دانشگاه های فارسی زبان برگزار می شود

گردهمایی سران دانشگاه های فارسی زبان برگزار می شود

گردهمایی سران دانشگاه‌های فارسی زبان سوم بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندانا تیشه یار مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه گفت: گردهمایی سران دانشگاه های فارسی زبان با حضور مسئولان دانشگاهی ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بررسی ظرفیت‌های زبان فارسی به عنوان زبان علم و نیز یافتن راه کارهایی برای تقویت توان کاربرد این زبان در علوم مختلف این گردهمایی برگزار می شود.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه اضافه کرد: ۲۱ دانشگاه از کشورهای تاجیکستان و افغانستان و ۹ دانشگاه داخلی و ۱۲ شخصیت و استاد ادبیات فارسی از داخل و داخل کشور برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده‌اند.

ماندانا تیشه یار تصریح کرد: این گردهمایی با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم، بنیاد سعدی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

وی عنوان کرد در حاشیه برگزاری این گردهمایی فرصتی برای بحث و گفتگوی شخصیت‌های علمی خارجی تأثیرگذار در حوزه زبان فارسی با استادان و ادیبان ایرانی فراهم می شود.

کد مطلب 3023235

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