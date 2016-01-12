گردهمایی سران دانشگاه های فارسی زبان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندانا تیشه یار مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه گفت: گردهمایی سران دانشگاه های فارسی زبان با حضور مسئولان دانشگاهی ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بررسی ظرفیت‌های زبان فارسی به عنوان زبان علم و نیز یافتن راه کارهایی برای تقویت توان کاربرد این زبان در علوم مختلف این گردهمایی برگزار می شود.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه علامه اضافه کرد: ۲۱ دانشگاه از کشورهای تاجیکستان و افغانستان و ۹ دانشگاه داخلی و ۱۲ شخصیت و استاد ادبیات فارسی از داخل و داخل کشور برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده‌اند.

ماندانا تیشه یار تصریح کرد: این گردهمایی با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم، بنیاد سعدی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

وی عنوان کرد در حاشیه برگزاری این گردهمایی فرصتی برای بحث و گفتگوی شخصیت‌های علمی خارجی تأثیرگذار در حوزه زبان فارسی با استادان و ادیبان ایرانی فراهم می شود.