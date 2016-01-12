به گزارش خبرگزاری مهر، حامد اسکندرلو دانشجوی رشته شیمی کاربردی دانشگاه تهران، موفق به ساخت میکرو راکتوری شد که می‌تواند آب‌های آلوده را تصفیه کرده و آلاینده‌های پایدار را از آب‌ حذف کند.

ساخت این دستگاه در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد و با عنوان سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری نانو مواد بر پایه TiO۲ در میکرو و ماکرو فوتو راکتور‌ها برای حذف آلاینده‌های آلی پایدار و به راهنمایی علیرضا بدیعی صورت گرفته است.

این دستگاه در مقایسه با مشابه خارجی آن از قابلیت‌های زیادی برخودار است که از جمله آنها می‌توان به ساخت آسان، سریع و کم هزینه، اندازه کوچک و قابل حمل و همچنین مصرف پایین انرژی اشاره کرد که قابلیت توسعه و صنعتی‌سازی آن را بسیار افزایش می‌دهد.

این میکرو راکتور ثبت اختراع ملی شده و دانش طراحی و ساخت آن نیز در دو مقاله ISI در ژورنال‌های Chemical Engineering Journal و Environmental Technology به چاپ رسیده است.