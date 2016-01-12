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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

در دانشگاه تهران؛

میکرو راکتور تصفیه آب‌های آلوده ساخته شد

میکرو راکتور تصفیه آب‌های آلوده ساخته شد

برای نخستین‌بار در کشور میکرو راکتور تصفیه آب‌های آلوده در دانشگاه تهران ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد اسکندرلو دانشجوی رشته شیمی کاربردی دانشگاه تهران، موفق به ساخت میکرو راکتوری شد که می‌تواند آب‌های آلوده را تصفیه کرده و آلاینده‌های پایدار را از آب‌ حذف کند.

ساخت این دستگاه در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد و با عنوان سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری نانو مواد بر پایه TiO۲ در میکرو و ماکرو فوتو راکتور‌ها برای حذف آلاینده‌های آلی پایدار و به راهنمایی علیرضا بدیعی صورت گرفته است.

این دستگاه در مقایسه با مشابه خارجی آن از قابلیت‌های زیادی برخودار است که از جمله آنها می‌توان به ساخت آسان، سریع و کم هزینه، اندازه کوچک و قابل حمل و همچنین مصرف پایین انرژی اشاره کرد که قابلیت توسعه و صنعتی‌سازی آن را بسیار افزایش می‌دهد.

این میکرو راکتور ثبت اختراع ملی شده و دانش طراحی و ساخت آن نیز در دو مقاله ISI در ژورنال‌های Chemical Engineering Journal و Environmental Technology به چاپ رسیده است.

کد مطلب 3023237

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