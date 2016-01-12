چهارمین همایش خیرین مددکاری ایتام مهدی فاطمه(عج) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ایمانیه ظهر سهشنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های این انجمن، گفت: چهارمین همایش بزرگ جامع خیرین این انجمن در تاریخ ۲۹ دی برگزار خواهد شد که به دلیل محدودیت های موجود تنها میزبان ۴۰۰ خیر هستیم.
وی ادامه داد: حدود ۴ هزار حامی ایتام با این مجموعه کار می کنند و یک هزار و ۱۵۰ خانواده نیز تحت پوشش هستند.
مدیر عامل انجمن مددكاری ایتام مهدی فاطمه(عج) تصریح کرد: در این مراسم شخصت های مختلفی شرکت دارند که سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام راشد یزدی خواهد بود.
ایمانیه با اشاره به سابقه این خیریه نیز گفت: انجمن از سال ۷۱ فعالیت خود را آغاز كرده و طی ۲۳ سال گذشته، اقدمات مستمر و موثری را در ابعاد مختلف حمایتی، مشاورهای، آموزشی، توانافزایی شغلی و مددكاری اجتماعی، به سرانجام رسانده است.
وی با یادآوری اینكه هماینك ۳ هزار نفر تحت پوشش این انجمن هستند، گفت: در كل یك هزار و ۱۵۰ خانوار تحت پوشش این خیریه قرار دارند و افرادی در گروههای مختلف سنی از نوزاد تا كهنسال را شامل میشوند.
مدیرعامل انجمن مددكاری ایتام مهدی فاطمه(عج) تاکید کرد: یكی از موفقیتهای ما، ارتباط مستمر با تمام مددجویان است بهطوریكه در حد امكان از وضعیت تحصیلی، معیشتی و ... مددجویان مطلع هستیم و متناسب با نیازهای آنان، خدماتی را به ارائه میدهیم.
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