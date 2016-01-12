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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

چهارمین همایش خیرین مددکاری ایتام مهدی فاطمه(عج) برگزار می شود

چهارمین همایش خیرین مددکاری ایتام مهدی فاطمه(عج) برگزار می شود

شیراز - مدير عامل انجمن مددكاری ايتام مهدی فاطمه(عج) از برگزاری چهارمين همايش جامع خيرين اين انجمن در تاریخ ۲۹ در ماه در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ایمانیه ظهر سه‌شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های این انجمن، گفت: چهارمین همایش بزرگ جامع خیرین این انجمن در تاریخ ۲۹ دی برگزار خواهد شد که به دلیل محدودیت های موجود تنها میزبان ۴۰۰ خیر هستیم.

وی ادامه داد: حدود ۴ هزار حامی ایتام با این مجموعه کار می کنند و یک هزار و ۱۵۰ خانواده نیز تحت پوشش هستند.

مدیر عامل انجمن مددكاری ایتام مهدی فاطمه(عج) تصریح کرد: در این مراسم شخصت های مختلفی شرکت دارند که سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام راشد یزدی خواهد بود.

ایمانیه با اشاره به سابقه این خیریه نیز گفت: انجمن از سال ۷۱ فعالیت خود را آغاز كرده و طی ۲۳ سال گذشته، اقدمات مستمر و موثری را در ابعاد مختلف حمایتی، مشاوره‌ای، آموزشی، توان‌افزایی شغلی و مددكاری اجتماعی، به سرانجام رسانده است.

وی با یادآوری اینكه هم‌اینك ۳ هزار نفر تحت پوشش این انجمن هستند، گفت: در كل یك هزار و ۱۵۰ خانوار تحت پوشش این خیریه قرار دارند و افرادی در گروه‌های مختلف سنی از نوزاد تا كهنسال را شامل می‌شوند.

مدیرعامل انجمن مددكاری ایتام مهدی فاطمه(عج) تاکید کرد: یكی از موفقیت‌های ما، ارتباط مستمر با تمام مددجویان است به‌طوریكه در حد امكان از وضعیت تحصیلی، معیشتی و ... مددجویان مطلع هستیم و متناسب با نیازهای آنان، خدماتی را به ارائه می‌دهیم.

کد مطلب 3023239

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