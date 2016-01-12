توضیحات سرتاج عزیز درباره تنش ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه « نوای وقت»، نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان ملی پاکستان جمعه گذشته درباره تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان واکنش نشان دادند و خواستار اعلام موضع شفاف دولت اسلام آباد در این خصوص شدند.

بر این اساس «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان نیز با حضور در پارلمان ملی توضیحاتی را به نمایندگان ارایه کرد اما نمایندگان احزاب مخالف توضیحات سرتاج عزیز را کافی ندانستند.

امروز سرتاج عزیز با حضور در جلسه مشترک امور خارجه پارلمان ملی و مجلس سنای پاکستان توضیحاتی درباره تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان ارایه می دهد و سیاست و موضع شفاف و مشخص دولت اسلام آباد را در این خصوص اعلام می کند.

لازم به ذکر است نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان ملی تاکید دارند «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان بجای سفرهای خارجی در مورد این مسئله بطور جدی تصمیم گیری کند و با دعوت از تمام رهبران سیاسی و دینی پاکستان موضع مشخصی در قبال تنش ایران و عربستان اتخاذ نماید.

بیشتر احزاب بر این باورند که پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی و عضو سازمان همکاری اسلامی باید نقش خود را در برقراری صلح و آشتی بین دو کشور اسلامی ایران و عربستان ایفا نماید.