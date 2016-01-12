  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

وکیل بابک زنجانی در گفتگو با مهر:

«ق.ت» ۲۰۰۰میلیارد تومان اموال زنجانی را بالا کشید

«ق.ت» ۲۰۰۰میلیارد تومان اموال زنجانی را بالا کشید

وکیل بابک زنجانی از تصرف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی اموال بابک زنجانی توسط شریک ترک تبارش خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بابک زنجانی به دلیل تحریم هایی که علیه ایران بود مجبور شد برخی از اموال خود را در تاجیکستان و مالزی و ترکیه به نام شرکایش که تبعه آن کشور بودند ثبت کند. حالا مطلع شدیم که شریک ترک موکلم «ق. ت» که مبلغی حدود دو هزار میلیارد تومان از اموال زنجانی را به نام خود دارد با وکلای موکلم ارتباط برقرار نکرده و به نوعی اموال را بالا کشیده و تصرف کرده است.

وی افزود: البته از طریق پلیس اینترپل و طرح شکایت، پیگیر این موضوع هستیم اما این اقدام زمان‌بر است.

کد مطلب 3023241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صلم ۱۵:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این و میکن شاه دزد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها