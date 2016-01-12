«ق.ت» ۲۰۰۰میلیارد تومان اموال زنجانی را بالا کشید

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بابک زنجانی به دلیل تحریم هایی که علیه ایران بود مجبور شد برخی از اموال خود را در تاجیکستان و مالزی و ترکیه به نام شرکایش که تبعه آن کشور بودند ثبت کند. حالا مطلع شدیم که شریک ترک موکلم «ق. ت» که مبلغی حدود دو هزار میلیارد تومان از اموال زنجانی را به نام خود دارد با وکلای موکلم ارتباط برقرار نکرده و به نوعی اموال را بالا کشیده و تصرف کرده است.

وی افزود: البته از طریق پلیس اینترپل و طرح شکایت، پیگیر این موضوع هستیم اما این اقدام زمان‌بر است.