محسن پورگلیان در گفتگو با خبرنگار مهر یا اشاره به کمک خیرین در احداث مدارس و مراکز آموزشی، اظهار داشت: مشارکت خیرین تا کنون در امر مدرسهسازی در استان قم ۳۷ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه ۲۴۳ مدرسه تاکنون توسط خیرین احداث شده است، افزود: طی سال جاری ۱۸ مدرسه توسط خیرین در استان قم احداث میشود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با اشاره به افزایش احداث مدرسه در روستاها توسط خیرین، افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز از سال ۷۸ در استان قم تأسیس شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ خیر در استان قم حضور دارند، افزود: این مجمع مدرسه، سالن ورزشی، آزمایشگاه، نمازخانه، کتابخانه و غیره احداث میکند.
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