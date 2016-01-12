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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

مدیر کل نوسازی مدارس قم:

۱۸ مدرسه توسط خیرین در قم احداث می‌شود

۱۸ مدرسه توسط خیرین در قم احداث می‌شود

قم - مدیرکل نوسازی مدارس استان قم از احداث ۱۸ مدرسه توسط خیرین در این استان خبر داد.

محسن پورگلیان در گفتگو با خبرنگار مهر یا اشاره به کمک خیرین در احداث مدارس و مراکز آموزشی، اظهار داشت: مشارکت خیرین تا کنون در امر مدرسه‌سازی در استان قم ۳۷ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه ۲۴۳ مدرسه تاکنون توسط خیرین احداث شده است، افزود:‌ طی سال جاری ۱۸ مدرسه توسط خیرین در استان قم احداث می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم با اشاره به افزایش احداث مدرسه در روستاها توسط خیرین، افزود:‌ مجمع خیرین مدرسه ساز از سال ۷۸ در استان قم تأسیس شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ خیر در استان قم حضور دارند، افزود: این مجمع مدرسه، سالن ورزشی، آزمایشگاه، نمازخانه، کتابخانه و غیره احداث می‌کند.

کد مطلب 3023244

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