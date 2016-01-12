به گزارش خبرنگار مهر، شهرداد روحانی در نشستی خبری که روز سه شنبه ۲۲ دی ماه در تالار وحدت برگزار شد، پیرامون جدیدتری فعالیت های خود در زمینه اجرای کنسرت ها و برنامه های زنده گفت: طی هفته های آینده دوئت پیانویی را همراه با یلدا صمدی اجرا می کنیم که این دوئت بر اساس قطعاتی از ساخته‌های خودم برای اولین بار اجرا می شود که خوشبختانه طبق اطلاعاتی که کسب می کردم از این کنسرت استقبال خوبی به عمل آمده است.

وی افزود: هم اکنون مشغول برنامه ریزی برای برگزاری این کنسرت در شهرستان ها هستیم که بعد از برگزاری تهران این تور موسیقایی برپا می شود که طی روزهای آینده پیرامون آن اطلاع رسانی های لازم خواهد شد. به هر حال بسیار خوشحالم که محتوای برگزاری این برنامه زنده که خارج از جشنواره موسیقی فجر است به شکل دهان به دهان میان مخاطبان چرخیده و به نظر می آید که با کنسرت های خوب و متفاوتی روبرو خواهیم بود.

رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران درباره اجرای کنسرت جشنواره خود نیز بیان کرد: چندی پیش سفری به ایران داشتم که سفر کاری نبود و برای رسیدگی به امور شخصی ام انجام گرفته بود اما دوستان ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر وقتی متوجه شدند که من در ایران حضور دارم با من تماس گرفتند و ابراز علاقه کردند که در جشنواره حضور داشته باشم. بنده هم احساس کردم که می توانم به عنوان یک هنرمند برای موسیقی کشورم کاری را انجام دهم از این جهت پذیرفتم که در این دوره حضور داشته باشم و اجرایی را در مرکز همایش های برج میلاد تقدیم مخاطبان کنم.

روحانی توضیح داد: قرار بر این است که در این اجرا یک ارکستر زهی متشکل از نوازندگان با تجربه و مستعد موسیقی کشورمان در اختیارمان قرار گیرد. البته خوشبختانه ما در ایران نوازنده سازهای زهی به تعداد زیادی داریم که عمده آنها از نوازندگان خوب این ساز هستند. به هر حال امیدوارم که شرایط به گونه ای باشد که کنسرت با کیفیتی را برای تماشاگران اجرا کنیم. ما در این کنسرت یک سری از قطعات خودم و قطعات موسیقی کلاسیک را برای مخاطبان و علاقمندان اجرا می کنیم که با توجه به رپرتوار در نظر گرفته شده قطعات این کنسرت آثار جدیدی هستند که اگر کمی صبر کنید به طور حتم شاهد اجرای کنسرت جذابی خواهید بود.

وی با اشاره به نوازندگان ارکستر نیز گفت: من خبر ندارم که قرار است نوازنده جدیدی بیاید یا خیر، فقط اطلاع دارم که از سوی ستاد جشنواره قرار است تعدادی قریب به ۴۰ یا ۵۰ نوازنده در اختیارم بگذارند. البته خیلی هم برای من مهم نیست که این نوازندگان چه کسانی هستند، برای من مهم این است که این نوازندگان به سطح قابل قبولی از نوازندگی رسیده باشند که من آنها را تایید کنم.

این رهبر ارکستر در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به کیفیت نامطلوب صدای برج میلاد تصریح کرد: حتما در آن تاریخی که قرار است ما در برج میلاد کنسرت برگزار کنیم وقت تالار وحدت پر بوده که اجرای ما را در آنجا برنامه ریزی نکردند. بنابراین بنده هم به اقتضای برنامه ریزی انجام شده باید در برج میلاد کنسرت خود را برگزار کنم. کمااینکه ارکستر فیلارمونیک برلین به اقتضای فضایی که سال ها پیش برای آنها در نظر گرفته بودند، در خرابه های جنگ موسیقی اجرا می کردند. الان هم وضعیت ما به این شکل است و من ناچارم که کنسرت را در برج میلاد برگزار کنم اگرچه برگزاری این برنامه در جای پرجمعیتی چون سالن میلاد یک امتیاز است که می تواند مخاطبان بیشتری را برای برنامه ما داشته باشد. ضمن اینکه من حداقل سالن دیگری را سراغ ندارم که کیفیت ایده آل صدابرداری داشته باشد.