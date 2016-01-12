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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۵

معاون امور عمرانی استاندار همدان:

ارتقا کمیت و کیفیت آب روستایی در استان همدان اولویت برنامه‌هاست

ارتقا کمیت و کیفیت آب روستایی در استان همدان اولویت برنامه‌هاست

همدان – معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه باید برای ارتقا کمیت و کیفیت آب روستایی در استان همدان تلاش کرد، گفت: باید با مصرف بهینه آب، ذخایر را مدیریت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان بابیان اینکه مشکلات کمبود آب در روستاها کمتر به چشم می‌آید، گفت: آب و فاضلاب شهری ویترین آب در استان‌ها است و اهمیت آب شهری و کمبود آن نسبت به آب روستایی خود را بیشتر نشان می‌دهد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه باید بین توجه به آب شهری و روستایی تعادل ایجاد و حفظ شود، افزود: کمبود اعتبارات زحمت‌ها را طاقت‌فرسا کرده است.

وی بابیان اینکه کمبود منابع مالی و اعتبارات مشکلی کشوری است و به استان همدان اختصاص ندارد، گفت: در شرایط بسیار سختی قرار داریم اما دولت باتدبیری که پیش‌گرفته امید را در مردم زنده نگه‌داشته است.

عراقی با تأکید بر اینکه وضعیت وزارت نیرو در کشور ویژه است، گفت: کمبود آب‌ چالشی اساسی و استفاده بهینه از منابع آب‌ کاری عمومی است و همه باید در اجرای آن دخالت کنند.

وی بابیان اینکه شورای عالی آب استراتژی‌ها را مشخص می‌کند، گفت: برای تصدی مدیرعاملی شرکت آبفار استان همدان پنج گزینه کارآمد مطرح شد که با هماهنگی وزارت نیرو و بررسی شرایط حال حاضر، سید مصطفی هاشمی برای تصدی این پست در استان همدان انتخاب شد.

معاون امور عمرانی استاندار همدان با تأکید بر اینکه باید برای ارتقا کمیت و کیفیت آب روستایی در استان همدان تلاش کرد، گفت: مدیر باید علاوه بر بهره‌مندی از تجربه کافی و تخصص و مدرک دانشگاهی از مقبولیت نسبی در بین همکاران مجموعه کاری خود بهره‌مند باشد.

 معاون امور عمرانی استاندار همدان عنوان کرد: برای تأمین منابع آب شرب مورد نیاز مردم همدان تدابیر لازم اندیشیده شده اما باید با بهینه مصرف کردن آب، ذخایر را مدیریت کنیم.

 

کد مطلب 3023250

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