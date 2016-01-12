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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

دهدشتی در تذکر شفاهی مطرح کرد:

ترفند بانک‌های خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر میزان تسهیلات پرداختی

ترفند بانک‌های خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر میزان تسهیلات پرداختی

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با یادآوری انحراف در روند سرمایه گذاری بانکهای خصوصی به سمت بخشهای غیرتولیدی، به یک ترفند این بانکها برای سرپوش گذاشتن بر میزان تسهیلات پرداختی خود اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت: ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تحقیق و تفحص، کارایی خود را از دست داده است.

وی در توضیح این نکته گفت: زمان طولانی صرف می شود تا یک تحقیق و تفحص انجام شود و وقتی گزارش آن به قوه قضائیه می رود، بعد از آن دیگر خبری نمی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مجلس باید تدبیری بیاندیشد تا جلوی این وضعیت گرفته شود.

دهدشتی در ادامه با تذکر به وزیر نفت گفت: چند ماه است که برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان دغدغه ایجاد شده است و دلیل آن نیز این است که تعهدات وزارت نفت نسبت به جذب این دانشجویان، عملی نمی شود و فضای دانشگاه نیز ملتهب شده است.

وی در ادامه با اشاره به نارضایتی و گلایه‌مندی مردم و به ویژه تولید کنندگان از عملکرد بانکها و روند پرداخت تسهیلات گفت: سرمایه اصلی بانکها توسط همین مردم تامین می شود، اما سرمایه گذاری بسیاری از بانکهای خصوصی به صورت هزاران میلیاردی در بخش های غیرتولیدی است.

دهدشتی ادامه داد: بسیاری از بانکهای خصوصی بیش از سرمایه ای که دارند، در بخش های غیرتولیدی از جمله در ساختمان سازی سرمایه‌گذاری می کنند و متاسفانه برای سرپوش گذاشتن بر میزان تسهیلات پرداختی، بعضاً به صورت ضربدری با شرکتهای زیرمجموعه خودشان کار می کنند و تسهیلات کلان می دهند.

وی تاکید کرد: این اشکال متوجه بانک مرکزی و رئیس کل آن است؛ آیا بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری و نظارت را در این رابطه بر عهده ندارد!؟

کد مطلب 3023251

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