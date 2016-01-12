به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهارداشت: ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تحقیق و تفحص، کارایی خود را از دست داده است.

وی در توضیح این نکته گفت: زمان طولانی صرف می شود تا یک تحقیق و تفحص انجام شود و وقتی گزارش آن به قوه قضائیه می رود، بعد از آن دیگر خبری نمی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مجلس باید تدبیری بیاندیشد تا جلوی این وضعیت گرفته شود.

دهدشتی در ادامه با تذکر به وزیر نفت گفت: چند ماه است که برای دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان دغدغه ایجاد شده است و دلیل آن نیز این است که تعهدات وزارت نفت نسبت به جذب این دانشجویان، عملی نمی شود و فضای دانشگاه نیز ملتهب شده است.

وی در ادامه با اشاره به نارضایتی و گلایه‌مندی مردم و به ویژه تولید کنندگان از عملکرد بانکها و روند پرداخت تسهیلات گفت: سرمایه اصلی بانکها توسط همین مردم تامین می شود، اما سرمایه گذاری بسیاری از بانکهای خصوصی به صورت هزاران میلیاردی در بخش های غیرتولیدی است.

دهدشتی ادامه داد: بسیاری از بانکهای خصوصی بیش از سرمایه ای که دارند، در بخش های غیرتولیدی از جمله در ساختمان سازی سرمایه‌گذاری می کنند و متاسفانه برای سرپوش گذاشتن بر میزان تسهیلات پرداختی، بعضاً به صورت ضربدری با شرکتهای زیرمجموعه خودشان کار می کنند و تسهیلات کلان می دهند.

وی تاکید کرد: این اشکال متوجه بانک مرکزی و رئیس کل آن است؛ آیا بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری و نظارت را در این رابطه بر عهده ندارد!؟