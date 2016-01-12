وحدت آفرینی و توسعه فارس اولویت رسانه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل روابط بسیج رسانه فارس، میلاد امیری‌نژاد به مناسبت روز گرامیداشت بسیج رسانه فارس، گفت: سازمان بسیج رسانه استان فارس به‌عنوان نخستین سازمان بسیج رسانه در کشور توانسته با اجرای برنامه‌های منحصر به‌فرد در حوزه رسانه و با مشارکت و هم‌افزایی اصحاب رسانه استان، در قله بودن فارس را حفظ کند.

وی افزود: هم اکنون وحدت، هماهنگی و انسجام بسیار مطلوبی با هدف توسعه استان فارس از هر حیث، در بین رسانه‌های استان وجود دارد که برنامه‌های مناسبی نیز با محوریت وحدت‌آفرینی در دستور کار است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس تاکید کرد: در حال حاضر با همکاری تمام رسانه‌های استان، برنامه تلویزیونی مجله خبری استان فارس در هفته‌ای که گذشت با بررسی اخبار رسانه‌های استان پخش می‌شود که در فصل دوم این برنامه به‌صورت کارشناس محور و تحلیل و بررسی عملکرد رسانه‌های استان تولید و پخش خواهد شد.

امیری نژاد تصریح کرد: ظرفیت رسانه‌ای استان فارس در کشور منحصر به فرد است که تلاش می‌کنیم با ایجاد فضای مناسب، از این ظرفیت در راستای توسعه و تعالی هر چه بیشتر استان استفاده شود.

وی بیان کرد: با توجه به رخداد بزرگ فرهنگی تشییع پیکر مطهر یکصد شهید گمنام دفاع مقدس در ۶۰ نقطه از استان و پوشش مراسم‌های شهدا در سراسر استان توسط فعالان رسانه‌ای فارس، آیین ویژه گرامیداشت روز بسیج رسانه با چند روز تاخیر انجام می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس اظهارکرد: آیین روز بزرگداشت بسیج رسانه در هفته اول بهمن ماه و با حضور همه فعالان رسانه‌ای استان فارس در شیراز برگزار خواهد شد.

امیری نژاد ادامه داد: برنامه‌های متعددی برای این روز در نظر گرفته شده است که رونمایی از تمبر بسیج رسانه برای نخستین بار در کشور ازجمله این برنامه‌هاست.

امیری‌نژاد گفت: در حال حاضر سه کانون فعالان رسانه‌ای در شهرستان‌های شیراز، کازرون و لارستان فعال است که تا پایان سال ۹۴ هفت کانون دیگر نیز در شهرستان‌های استان راه اندازی می شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۵ کانون بسیج رسانه در تمام شهرستان‌های فارس تشکیل خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از برنامه‌های دهه فجر این سازمان را برگزاری جشنواره مطبوعات و رسانه‌های دهه فجر با عنوان فجر رسانه عنوان کرد و افزود: این برنامه امسال برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود.

امیری‌نژاد اضافه کرد: برای برگزاری این جشنواره آثار فعالان رسانه‌ای استان را جمع آوری و فعالیت آن‌ها در ایام دهه فجر را رصد می‌کنیم که امیدواریم در سال‌های آینده این برنامه با کیفیت و کمیت بهتری برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز ۲۱ دی ماه روز شهادت شهید غلامحسین رهبر، به‌عنوان روز بسیج رسانه نامگذاری شده است.