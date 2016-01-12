پیشرفت فیزیکی طرح های عمران شهری قزوین در بودجه لحاظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای شهر قزوین که با دستور کار تدوین سیاستهای کلی بودجه سال ۹۵ شهرداری برگزار شد گفت: شهرداری قزوین لازم است در زمان بندی تدوین و اعلام سیاستهای بودجه گزارشی از پروژه هایی که از سال ۹۰ تا ۹۴ در بودجه آمده و هنوز اجرا نشده را به شورا ارائه دهد.

وی افزود: پارلمان محلی قزوین در سیاست های اعلامی خود در تدوین لایحه بودجه سال ۹۵ بر اتمام پروژه های نیمه تمام، تحقق درآمد پایدار و توسعه متوازن شهر تاکید جدی دارد.

رامندی یادآورشد: شورای شهر قزوین با تأکید بر اتمام پروژه های نیمه تمام، توجه به درآمد پایدار، توسعه متوازن، اجرای پروژه های توجیهی سرمایه گذاری و گردشگری در کنار توجه به اقتصاد مقاومتی و شفافیت اجرای لایحه بودجه و تلاش برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده را در لایحه بودجه سال ۹۵ خواستار شده است.

وی اظهارداشت: ملاک عمل قرار دادن اسناد و چشم اندازهای بالادستی در تدوین بودجه سال آتی مهم است و باید در تدوین سیاستهای سال ۹۵ برنامه ای داشته باشیم که با مشکل تکرار پروژه های نیمه تمام در بودجه مواجه نشویم و مطالعات اولیه پروژه ها و اجرای کامل و دقیق آنها ملاک عمل و پیوست پروژه ها از نظر پیشرفت ریالی و فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: کلیاتی که شورا در خصوص بودجه در مورد آن بحث می کند در این دستورالعمل آمده که کلیات موارد خاص شهر را جمع بندی می کنیم مانند ساماندهی ورودی های شهر، باغستان سنتی یا نواحی منفصل و اختصاص بودجه ای برای آنها پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: تدوین بودجه بر اساس سیاست ها و چشم اندازهای اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است انجام شده و به منظور تنظیم روابط و تسریع در چشم انداز ۱۴۰۴ اقتصاد مقاومتی گفتگوهای تخصصی صورت گرفته است.

در ادامه سید کاظم مجابی رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری گفت: با توجه به سیاستهای تدوین بودجه درسالهای قبل تمام بندهای بودجه بایدبه برنامه تبدیل شود تا ضمن بررسی میزان پیشرفت و یا تحقق نیافتن هریک از آنها به نتایج خوبی برسیم تا ترمیم بودجه در سالهای قبل مورد توجه قرار گیرد.

علی فرخزاد نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم اظهارداشت: توجه به انجام پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری اقدام جدیدی است که در بودجه امسال و سالهای قبل نیامده و در این رابطه باید راهکاری پیش بینی کنیم که در برآورد اولیه لحاظ شود.

فرخزاد تصریح کرد:این اقدام به نفع شهرداری است زیرا کارهای عمرانی که در شهر صورت می گیرد از ابتدا در برنامه چشم انداز یک ساله شهر دیده شده است.

وی یادآورشد: آسیب شناسی بودجه سالهای ۹۳ و ۹۴ به منظور جلوگیری از مشکلات گذشته و تقویت نقاط قوت بسیار مهم است.

عباس ظاهری دیگر عضو شورا هم در خصوص چگونگی تقدیم بودجه شهرداری به شورا و بررسی آن توضیحاتی ارائه داد و گفت: جمع بندی و سیاست های کلی بودجه از سوی شهرداری به شورا ابلاغ می شود و ضرورتی ندارد که شهرداری پیش نویس نوشته شده در قبل از تدوین بودجه را به شورا ارائه دهد.

وی گفت: مدیریت شهری بودجه را بر اساس سیاست ها و پیشنهاد اعضای شورا تدوین می کند و اگر لایحه بودجه زودتر به شورا ارائه شود، فرصت خوبی برای بررسی ایجاد خواهد شد.

احد چگینی رئیس کمیسیون املاک و توافقات شورا هم بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری در حوزه راه و توسعه شریانهای شهری فعالیت های قابل توجهی در شمال، جنوب و شرق داشته، برای تکمیل آنها و تداوم اقدامات در غرب از سمت نسیم شمال به سمت دو راهی همدان لازم است کارهایی صورت گیردتا ترافیک موجود در این مسیر که ورودی غربی شهر است برطرف شود.

وی توجه به حوزه گردشگری و رونق در این بخش را مهم دانست و گفت: حوزه گردشگری قزوین و استفاده بهینه از جریان سیال جهانگردان و ایران گردان بسیار مهم است و می تواند در جذب چند میلیون مسافرانی که از اتوبان شمالی قزوین تردد می کنند موثر باشد تا گردشگران وارد شهر شوند و از آن دیدن کنند.

چگینی یادآورشد: با همکاری نهادهایی مانند استانداری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توان برنامه مشترکی تدوین کرد تادرآمد پایداری برای شهر قزوین ایجاد شود.

فاطمه اشدری دیگر عضو شورا هم گفت: هر طرحی که مصوبه شورای شهر را نداشته باشد از اجرای آن جلوگیری می کنیم زیرا برخی از پروژه ها که طرح مصوب ندارند و در این چند سال ادامه یافتند سرنوشت نامعلومی دارند و شاید به ظاهر مورد بهره برداری مقطعی و استفاده مردم قرار گرفتند اما اصولی نیستند.

رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت شورا ادامه داد: دهکده طبیعت از پروژه هایی است که هزینه ها و اعتباراتی برای تحقق آن اختصاص یافته ولی هنوز به سرانجام نرسیده و تعریف شفاف و درستی از آن به شورای شهر ارائه نشده و شروع و پایان مشخصی نداشته و به نظر می رسد تأثیر ماندگاری برای شهر نخواهد داشت و شاید با ترک پیمانکار پروژه، این طرح به مقصود نهایی برسد.

وی افزود:برخی پروژه ها مانند فرهنگسرای نشرآثار حضرت امام خمینی (ره) در بودجه سالانه تکرار شدند ولی دراولویت اجرا قرار نگرفتند که لازم است شهرداری گزارشی از وضعیت واقعی آنها به شورای اسلامی شهر ارائه دهد تا بررسی دقیق تری در شورا انجام شود.

اشدری در ادامه بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، مطالعه، تحقیق، طراحی و انجام تملک های پروژه ها در قبل اجرا، توجه به تعاونی مسکن پرسنل و امور رفاهی آنان، اختصاص پسآب شهر برای آبیاری باغستانها، ایجاد "باغ موزه درختان طبیعی" برگرفته از گونه ای متنوع درختان و گیاهان در باغستان سنتی قزوین و نیز توجه به موضوع گردشگری به شکل تخصصی و علمی تأکید کرد.



علی صادقی نیارکی هم گفت: سرمایه گذاری در جذب گردشگر از سیاستهای اصلی مدیران شورای شهر، شهرداری قزوین و مدیران کلان شهرهای کشور و شهرداری های توسعه یافته و در حال توسعه است که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: با نگاه ویژه به گردشگری و استقرار دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی در قزوین لازم است نسبت به جذب منابع ملی برای ارتقاء شاخصه های شهری اقدام کنیم زیرا در اجرای بسیاری از پروژه های شهری مانند هادی آباد درست عمل نکرده ایم.

وی افزود: باید به توسعه متوازن به صورت ویژه توجه کنیم و برای تحقق امنیت شهری به تمامی نقاط به شکل یکسان توجه کنیم و موضوعات فرهنگ شهروندی و امنیت اجتماعی و روانی شهر را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم.

این عضو شورا یادآورشد: اگر بودجه واقعی تدوین نشود با مشکل مواجه می شویم و از سوی دیگر تدوین بودجه با رقم بالا که قابل تحقق و اجرا نباشد در شأن شهر نیست و مشکل ساز می شود.

محمدرضا صدیقی نیز با تأکید بر توجه جدی به اتمام پروژه های نیمه کاره در سال آینده گفت: با توجه به این که کشور در حوزه مسکن با رکود مواجه شده و این رکود در شهر قزوین نیز وجود دارد، شهرداری برای دست یابی به درآمد پایدار باید از تمرکز در بخش مسکن خارج شده و به حوزه سرمایه گذاری در بخش های تعریف شده توجه کند.

رئیس کمیسیون شورایاری شورا گفت:مشارکت مردم در تدوین بودجه ۹۵ باید مورد توجه قرار گیرد و دست یابی به درآمد پایدار در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدالسلطنه، تکمیل پروژه بارانداز با مشارکت شهروندان، اختصاص اعتبارات ملی به پروژه باغستان و انتقال پسآب شهر برای آبیاری درختان آن، توجه جدی به نواحی منفصل و بهسازی جاده های منتهی به آنها نیز در دستور کار قرار گیرد.

صدیقی انتقال مشاغل مزاحم از داخل به خارج شهر و نیز تعریف پروژه های کوچک مقیاس و زود بازده در مناطق کمتر توسعه یافته را نیز از دیگر اولویتها برشمرد که باید در دستور کار قرار گیرد.

مریم نخستین نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورا هم در این جلسه بیان کرد: بر اساس نقشه راه و چشم انداز سال ۱۴۰۴ محله محوری باید در دستور کار قرار گیرد که در این چشم انداز گسترش فضای سبز، رعایت منشور شهروندی و شفاف سازی در پاسخ گویی مورد تاکید است.

وی بیان کرد: تهیه بانک معاملاتی املاک و تعیین دارایی مدیریت شهری برای عملکرد بهتر و تصمیم گیری مناسب در حوزه سرمایه گذاری و خرید و فروش زمین در دستور کار متولیان در سال آتی قرار می گیرد.

شهلا عطایی رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر قزوین هم اظهارداشت: ورود شهرداری به برج سازی به علت دست یابی به درآمد پایدار است چون درآمدهای شهرداری ها در کل کشور در حوزه عوارض تحت تأثیر قرار گرفته لذا باید به شهرداری مشاوره دهیم تا شهر از رکود خارج شود.

وی گفت: حل مشکلات موضوعی گروهی است و نباید به جناح خاصی منتسب شود که در این راستا با ایجاد تحرک و شادابی در شهر تاریخی قزوین با حل موضوع گردشگری و تسهیل در امر سرمایه گذاری می توان به دستاوردهای خوبی رسید.

علیرضا خزائلی معاون طرح و برنامه شهردار قزوین نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود گفت: پیگیری و بررسی اعضای شورای شهر قزوین مشخص کرده به دلیل تحقق نیافتن درآمدها، اجازه تدوین بودجه عملیاتی به شهرداری داده نمی شود لذا مصمم هستیم در سال آینده تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت کار شهرداری قزوین قرار گیرد تا بتوانیم با تلاش شبانه روزی شهر قزوین را در اجرای طرح ها در کشور به عنوان نمونه مطرح کنیم.