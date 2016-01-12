به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری پیش از ظهر سه‌شنبه در شورای اداری بیرجند اظهار کرد: در دهه اخیر رویکرد کشورها از توسعه مبتنی بر تولید به توسعه مبتنی بر دانش تغییر پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در همین راستا برای تحقق این نوع توسعه موضوعاتی از جمله دانش، نوآوری، کارآفرینی و کاربردی کردن دانش مطرح شده است.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری بیرجند از فعالیت ۱۶۰ مرکز رشد در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد چهار مرکز در خراسان جنوبی فعال بوده که این مراکز در شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس و طبس راه‌اندازی شده است.

اکبری، افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و ایجاد رقابت سازنده بین واحدها را از جمله اهداف مراکز رشد عنوان کرد و افزود: مراکز رشد از فعالان این عرصه حمایت می‌کند تا ریسک‌ها را به حداقل برساند.

فعالیت ۶۱ شرکت فن‌آور در بیرجند

وی با بیان اینکه بیشترین فعالیت مرکز رشد بیرجند در حوزه فناوری اطلاعات است، عنوان داشت: گیاهان دارویی، ایجاد ارزش‌افزوده برای محصولات استراتژیک استان و فراوری مواد معدنی نیز از جمله حوزه‌های فعالیت مرکز رشد این شهرستان است.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری بیرجند، ارائه فضای استقرار به شرکت‌ها فن‌آور، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌های حقوقی، بازاریابی، فنی و مالیاتی را از جمله خدمات ارائه شده به واحدهای فناورانه بیرجند برشمرد.

اکبری اضافه کرد: همچنین ارائه حمایت‌های مالی یکی دیگر از خدمات ارائه شده به واحدهای فناوری بوده که در استان کمتر موردتوجه قرار گرفته شده است.

وی به سفر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این سفر بالغ‌بر دو میلیارد کمک تجاری‌سازی برای شرکت‌های فن‌آور بیرجند اختصاص یافت که این امر کمک زیادی به واحدها کرد.

مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری بیرجند با بیان اینکه در حال حاضر ۶۱ شرکت فن‌آور در مراکز رشد بیرجند فعال هستند، بیان داشت: حدود ۶۵ درصد شرکت‌های دانش بنیان استان در مرکز رشد بیرجند فعال است.

۸۰ درصد سرانه دانش‌آموزی تحقق پیدا نکرد

مدیر آموزش‌وپرورش بیرجند نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه برنامه‌های آموزش‌وپرورش و ارتقاء فرهنگی جامعه از یک دستگاه اجرایی ساخته نیست، اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم که ارتقاء فرهنگی برای کودکان و نوجوانان توسط دستگاه تعلیم و تربیت به‌طور کامل اجرا شود.

سید حسین سجادی نژاد ادامه داد: ازاین‌رو به نظر می‌رسد ارتباط بین بخشی دستگاه‌ها برای تحقق برنامه‌های یک دولت امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی از تخصیص ۲۰ درصدی سرانه دانش‌آموزی در طی چهار سال گذشته خبر داد و افزود: در طی این مدت ۸۰ درصد سرانه دانش‌آموزی تحقق پیدا نکرده و از این‌رو نیاز است خیران و سایر دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات آموزش‌وپرورش همکاری کنند.

مدیر آموزش‌وپرورش بیرجند ادامه داد: همچنین نیاز است در صورت امکان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات فرهنگی و ورزشی به آموزش‌وپرورش کمک کرده تا شرایط بهتری برای تحصیل دانش آموزان فراهم شود.