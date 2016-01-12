قبرستان «دارالسلام» شیراز نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز،علی‌رضا پاك‌فطرت در بازدید از قبرستان دارالسلام شیراز، تاکید کرد: در این آرامستان تاریخی و ساماندهی آن، علاوه بر شهرداری شیراز، اداره‌های كل اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی فارس نیز دخیل و تاثیرگذار و مسئول تلقی می‌شوند.

وی تصریح كرد: به نظر می‌رسد دستگاهی مانند میراث فرهنگی فارس باید دارالسلام را مانند سایر اماكن میراثی دیده و برای مرمت آن مانند سایر آثار تاریخی، اقدام كند.

شهردار شیراز با یادآوری اینكه بازسازی قبرستان دارالسلام باید اصولی انجام شده و منجر به اقدامی شاخص و ماندگار شود، گفت: اگر این پروژه بزرگ و تاریخی رها شود تمام داشته‌های موجود نیز از دست خواهد رفت.

پاک‌ فطرت به مناسب‌سازی بخشی از این آرامستان توسط شهرداری شیراز اشاره کرد و خواستار دریافت نظر بزرگان کشور درباره ادامه بازسازی شد و گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود با همکاری سایر دستگاه‌های متولی، دارالسلام شیراز را به یک جاذبه بسیار مناسب گردشگری تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه دوره بازگشت قبرستان‌ها طبق قانون ۳۰ سال است اما این قبرستان به دلیل قدمت، حساسیت مردم و نیز تاریخی بودن و خاکسپاری بزرگان این دیار از بیش از هزار سال و حتی پیش از اسلام بسیار مورد توجه است، گفت: بازسازی و ساماندهی این قبرستان دغدغه مردم، شورای شهر و شهرداری شیراز است.

شهردار شیراز با اشاره به اقدامات عمرانی در حال اجرا در محدوده این آرامستان بیان کرد: این دارالسلام یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آرامستان‌های کشور و جهان اسلام به‌شمار می‌رود.

پاک‌ فطرت با بیان اینکه متأسفانه پیش از این به‌دلیل کم‌توجهی به قبرستان دارالسلام برخی سنگ‌ها و سنگ‌نوشته‌های ارزشمند این مکان به سرقت رفته یا تخریب شده عنوان کرد: اکنون شرایط کاملاً متفاوت است و شهرداری شیراز به این مکان به عنوان یک پروژه ی عمرانیِ فرهنگی خاص، نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه طراحی و تصویب بازسازی دارالسلام دو سال به طول انجامید و ظرف سه سال آینده فضایی درخور در این مجموعه ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: توجه به این محدوده به‌ معنای ایجاد یک مسیر دسترسی مناسب برای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) به شکل پیاده‌راه و با جذابیت‌های خاص فرهنگی مذهبیِ مدنظر است.

شهردار شیراز با بیان اینکه در برخی کلانشهرها چنین اقداماتی با هماهنگی بین‌دستگاهی توسط شهرداری اجرایی شده و نتایج بسیار ارزنده‌ای برای شهر به دنبال داشته است اظهار داشت: این اقدامات مردم را با گذشته پیوند می‌دهد.

پاک‌فطرت، گفت: اطراف این مکان را بصورت یک مجموعه ی بزرگ شامل پهنه‌های تاریخی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، پارک‌سوار و غیره می بینیم.