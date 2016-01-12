کشتارگاه صنعتی دام با یک سوم ظرفیت فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی‌زاده پیش از ظهر امروز در نشست شورای شهر یزد که با هدف بررسی مشکلات و مسائل کشتارگاه صنعتی دام و میدان‌ تره‌بار برگزار شده بود اظهار داشت: زیرساخت ‌های فراهم شده در این کشتارگاه، این شرایط را فراهم کرده تا بتوان بخش قابل توجهی از گوشت استان یزد را تامین کرد اما در حال حاظر فقط با یک سوم ظرفیت خود فعال است.

وی ادامه داد: راه ‌اندازی و استفاده از همه ظرفیت کشتارگاه صنعتی یزد نیازمند همکاری صنف قصابان است این در حالی است که تمایل قصابان یزد به ذبح سنتی دام بیشتر است.

این مسئول افزود: قصابان یزدی بیشتر به سمت کشتارگاه سنتی مهریز می‌روند چون به دلیل صنعتی نبودن جاذبه‌های بیشتری برای آن‌ها دارد و می توانند خودشان کار ذبح را انجام دهند در حالی که کشتارگاه صنعتی اینگونه نیست.

عدم نظارت دامپزشکی بر کشتارگاه سنتی دام

وی اضافه کرد: دامپزشکی نیز نظارت چندانی بر کشتارگاه های سنتی ندارد و وقتی کشتارگاه سنتی تعطیل نشود بازهم استقبالی از کشتارگاه صنعتی نخواهد شد.

شهردار یزد تصریح کرد: شهرداری یزد آمادگی دارد تا کشتارگاه کاملا صنعتی را راه‌ اندازی کند اما برای تحقق این امر نیازمند حمایت‌های لازم از سوی مسئولان و همراهی قصابان هستیم.

وی ادامه داد: این آمادگی را داریم که برای تامین گوشت بهداشتی و ایمن برای مردم از امکانات کشتارگاه صنعتی به نحو مطلوب بهره بریم اما لازم است تا مسئولان برای تعطیلی کشتارگاه های سنتی با ما همراه شوند.

عظیمی زاده با انتقاد از اینکه عزمی برای تعطیلی کشتارگاه های سنتی وجود ندارد اظهار داشت: حتی این آمادگی را داریم تا با تغییر کاربری کشتارگاه فعلی و واگذاری به بخش خصوصی، کشتارگاهی را در نزدیکترین نقطه به شهر احداث کنیم.

وی با انتقاد از واگذاری زمین برای احداث کشتارگاه صنعتی در شهرستان مهریز گفت: چنانچه این کشتارگاه احداث شود خود به خود کشتارگاه فعلی دام یزد تعطیل خواهد شد و دیگر توان ادامه کار وجود ندارد.

عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات

شهردار یزد با بیان اینکه برای احداث این کشتارگاه تسهیلات بانکی نیز اخذ شده عنوان کرد: در حال حاضر بانک نیز برای مانده تسهیلات خود که معوق است فشار وارد می‌کند اما به دلیل عدم توان پرداخت اقساط تسهیلات نتوانسته ایم پاسخگوی بانک باشیم.

وی همچنین از آمادگی شهرداری برای خرید کامل سهم سهام داران و واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: شرکا تصمیم به واگذاری سهام خود داشتند اما امور پشتیبانی دام و طیور با این واگذاری مخالف است و سهام خود را واگذار نمی کند.

عظیمی زاده ادامه داد: چندین مرتبه نیز برای برگزاری مزایده اقدام شده و فراخوان دادیم اما کسی از این مزایده استقبال نکرده و همچنان بلاتکلیف مانده‌ایم.

وی در ادامه پیرامون مشکلات مربوط به میدان میوه‌و تره‌بار یزد گفت: میدان میوه و تره‌بار به دلیل احداث میدانی موازی در شاهدیه با مشکل روبرو شده و میدان داران نیز سردرگم و بلاتکلیف هستند.

شهردار یزد افزود: میدان شاهدیه با سرمایه گذاری تعدادی از میدان‌داران احداث شده و به دلیل نزدیک بودن به مرکز شهر ترافیک زیادی در بلوار جمهوری رقم زده است.

وی خاطرنشان ساخت: پیگیری‌های ما برای عدم احداث آن نتیجه نداد و دو سرمایه گذاری موازی موجب شده تا کنترل بازار میوه از دست ما خارج شود.

آماده واگذاری غرفه به میدان‌داران هستیم

عظیمی زاده بیان داشت: این آمادگی را داریم تا غرفه‌های جدید را به میدان داران واگذار کنیم و غرفه های میدان شاهدیه را از مالکان بخریم تا موازی کاری نشود و همه در یک مرکز تجمیع شوند.

وی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای واگذاری ۱۲ غرفه به صورت مالکیت اخذ شده عنوان کرد: تا کنون ۹ قرارداد عقد شده و در حال حاضر نیز یک فاز از میدان میوه و تره‌بار فعال است.

شهردار یزد اضافه کرد: امکانات خوبی در میدان تره بار یزد دیده شده و لازم است با تکمیل ظرفیت و فازهای بعدی به نحو مطلوب ارائه خدمات داد.