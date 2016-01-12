به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیرهادی در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: وزیر ورزش و جوانان از آماری سخن گفت که بر اساس آن ۲۰ درصد مردم تهران ورزش میکنند؛ این موضوع برای تهران بسیار بغرنج است.
پیرهادی اضافه کرد: مردم تهران به دلیل اشتغالات کاری، کمتحرک هستند ضمن اینکه به واسطه آلودگی هوا و استرس در معرض آسیب بیشتری قرار دارند لذا باید بیشتر به مقوله ورزش برای آنها پرداخته شود.
وی در ادامه با بیان این مطلب که سه پیشنهاد برای افزایش ورزش شهروندان تهران دارم، گفت: شهرداری و وزارت ورزش بناهایی دارند که استفاده صد درصدی از آنها نمیشود. اگر این امکانات ورزشی تخفیف بیشتری برای مشتریهای ثابت قائل شوند، شاهد استقبال بیشتر مردم خواهیم بود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: ورزش باید به عنوان امری ارزانقیمت در جامعه تلقی شود و به دلیل مشکلات معیشتی، خیلیها ورزش را فاکتور میگیرند.
پیرهادی افزود: باید برای ورود خیرین در این حوزه انگیزهسازی صورت گیرد؛ اینکه چه کنیم که خیرین به این سمت بیایند.
وی در خاتمه گفت: موضوع سوم این است که روش تصدیگری جواب نمیدهد؛ باید جلسات اجرایی بگذاریم تا بخش خصوصی، ورود جدیتر داشته باشد.
نظر شما