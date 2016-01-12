به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «اتاق امن» به کارگردانی آیدا پناهنده و ارسلان امیری و فیلم کوتاه «پانصد مثقال طلا» ساخته شهرزاد دادگر، شنبه ۲۶ دی ماه ساعت ۱۷ در هفتمین جلسه باشگاه فیلم کوتاه و مستند شهر در پردیس ملت برگزار می شود.

در ابتدای این برنامه، فیلم کوتاه «پانصد مثقال طلا» و فیلم مستند «اتاق امن» به نمایش در می آید و در بخش دوم برنامه، آیدا پناهنده کارگردان سینما کارگاه انتقال تجربه را با موضوع ساخت فیلم کوتاه و مستند تا اولین فیلم بلند سینمایی برگزار می کند.

فیلم کوتاه «پانصد مثقال طلا» به کارگردانی شهرزاد دادگر و تهیه کنندگی سعید هنرآموز داستان زوج جوانی است که در آستانه چهار ماهگی بارداری متوجه احتمال ابتلا جنین به سندرم دان می شوند. آنها چند روز فرصت دارند تا در مورد سرنوشت نوزادشان تصمیم بگیرند. مرتضی اسماعیل کاشی، الهام کردا، سیامک صفری، بهاره ریاحی و رابعه مدنی از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم مستند ۴۰ دقیقه ای «اتاق امن» به تهیه کنندگی جعفرصانعی مقدم تولید شده و درباره تاثیر سازمان‌های مردم نهاد بر مسئله کودکان کار و تلاش‌های یکی از داوطلبان فعال است.

باشگاه فیلم کوتاه و مستند شهر، پاتوق آموزشی و نمایشی فیلم‌های کوتاه و مستند است که هر ۱۵ روز یک بار در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

در این سلسله جلسات علاوه بر نمایش فیلم، کارگاه‌های آموزشی فیلمسازی به صورت رایگان و برای عموم فیلمسازان جوان برگزار می‌شود.