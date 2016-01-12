چرا در سرانه های ورزشی ساخت و ساز اداری داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تندگویان در صحن علنی شورای شهر با اشاره به بازدید از منطقه ۱۸ و ورزشگاه آن گفت: به نظر من حضور دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در منطقه ۱۸ و ۱۹ و استفاده از دو ورزشگاه موجود در این دو منطقه باعث رونق آنجا خواهد شد.

وی افزود: ما در محله نوروزآباد نیز باشگاه ۶۰ هکتاری برای سوارکاری داریم که ۱۰ هکتار آن به این منظور کفایت می کند و امیدوارم بقیه این مجموعه در اختیار مردم و ورزش همگانی قرار گیرد.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: ما مدام بحث سرانه های ورزشی را می کنیم اما نگرانی اصلی من این است که چرا در خود سرانه های ورزشی، ساخت و ساز اداری داریم. به عنوان مثال چرا در مجموعه انقلاب اینقدر ساخت و ساز اداری انجام می شود؟ باید جلوی اینها گرفته شود.

تندگویان خطاب به وزیر ورزش گفت: بر اساس برنامه دولت، نمایشگاه بین المللی باید به بخش خصوصی واگذار شود، فکر می کنم سایت نمایشگاه اگر تبدیل به پردیس ورزشی شود، بسیاری از سالن های آن را می توان با مرمت به سالن ورزشی تبدیل کرد.

وی در خاتمه گفت: ورزش در مدارس موضوع مغفول مانده ای است که از دوره کودکی ما تاکنون اقدامی برای بهسازی آن صورت نگرفته است. امیدوارم نسبت به این مسئله نیز اقدامات جدی انجام شود.