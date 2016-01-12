واردات مرغ منجمد مغایر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ سلیمان عباسی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند هدف اصلی دشمن از بین بردن ماندگاری انقلاب است اما ملت ایران و سربازان رهبر عزیزمان با هوشیاری کامل از اسلام، ‌ انقلاب، آرمانهای معمار کبیر انقلاب، ولایت رهبری وخون شهدا دفاع خواهیم کرد و هرگز به دشمنان اجازه نخواهیم داد که به ماندگاری انقلاب آسیبی برسانند.

نماینده مردم گنبدکاوووس در مجلس شورای اسلامی، در تذکری به وزیر کشاورزی گفت: با توجه به سرمایه گذاری عظیم در صنعت مرغداری گنبدکاووس که با احداث جدیدترین، ‌ مدرن ترین و مجهز ترین سالن های مرغداری که در سطح کشور و دنیا مطرح می باشد و با بیش از ۴۰۰ واحد مرغداری، ‌ اشتغال بیش از ۶ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و ظرفیت جوجه ریزی حدود ۷ میلیون قطعه در هر دوره بیش از ۸۵ درصد تولید مرغ این منطقه به سایر نقاط کشور صادر می گردد که متاسفانه عدم حمایت و ساماندهی وضعیت صنعت مرغداری، قیمت نامناسب و واردات مرغ باعث تضعیف این صنعت و سرمایه گذاران شده و بیکاری کارگران زیادی را به همراه خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، واردات مرغ منجمد را مغایر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی دانست و افزود: امیدواریم از واردات مرغ منجمد جلوگیری شود که این موضوع با اقتصاد مقاومتی وحمایت از تولید ملی مغایرت دارد.

عباسی ادامه داد: البته بهتر است با توجه به تولید مازاد مرغ شرایط صادرات فراهم شود و همچنین حمایت های لازم از طریق تسهیلاتی مانند وام، سرمایه در گردش و تسهیلات برق و گاز برای مرغداران گنبدکاووس دیده شود.

وی در تذکر دیگر به وزیر جهاد کشاورزی خواستار حمایت از صنعت تبدیلی و کارخانه های آرد گنبدکاووس شد و گفت: در حالی بیشترین و با کیفیت ترین گندم کشور در گنبدکاووس کشت می‌شود و به عمل می آید که متاسفانه بیشترین گندم تولید شده جهت تبدیل به آرد به خارج از استان گلستان صادر می گردد و کارخانه های این شهر فقط ۲۰ درصد گندم تولید شده را به آرد تبدیل می کنند؛ لذا انتظار می رود در جهت حمایت از صنعت تبدیلی و کارخانه های آرد گنبدکاووس حمایت های لازم صورت گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار رفع مشکلات سیلوداران گنبدکاووس شد و افزود: مشکل دیگر عدم تعیین دقیق افت رطوبتی گندم برای استان گلستان بوده است که با توجه به عدم لحاظ نمودن شرایط اقلیمی دقیق باعث اختلاف پرداختی و نارضایتی برای سیلوداران و کارفرمایان صنعت آرد استان شده است که امید است هر چه سریعتر جهت رفع این مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به طرح‌های مصوب شده در سفر رئیس‌جمهور به استان گلستان، یادآور شد: یکی از موارد مطرح شده در سفر مذکور زهشکی اراضی بوده که تاکنون اقدامات مناسبی در این خصوص صورت نگرفته و در خصوص آبیاری تحت فشار، اعتباری به استان داده نشده که همین موضوع کشاورزان را با مشکلات فراوان و کاهش محصول مواجه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، خواستار احداث مرکز تخصصی، تشخیصی و درمانی سرطانی در گنبدکاووس قطب سرطان مری و معده در دنیا شد و تصریح کرد: با توجه به اینکه گنبدکاووس به عنوان قطب سرطان مری و معده در جهان شناخته شده و همچنین بیماران و خانواده های آنها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند لذا از وزیر بهداشت تقاضا دارم یکی از ۱۰ بیمارستان سرطانی که قصد احداث آن را در کشور دارند به گنبدکاووس اختصاص دهند.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، خواستار ایجاد بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی در گنبدکاووس از سوی وزارت بهداشت شد و گفت: با توجه به اینکه درمان بیماران شرق استان گلستان با مرکزیت گنبدکاووس است و بیمارستان های گنبد بسیار قدیمی و فرسوده هستند و همچنین با توجه به افزایش جمعیت، نیاز شهروندان و مصوبات رئیس جمهور در سفر استانی در خصوص احداث بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی در گنبدکاووس، تقاضا داریم جهت احداث دو بیمارستان برای غرب و شرق استان اقدامات لازم منظور شود.