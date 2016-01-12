ارسال ۱۰۰۰ شعر فاخر زیست محیطی به جشنواره انسان و طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: جشنواره کشوری شعر با عنوان "انسان و طبیعت" ۲۹ دی ماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد. جشنواره شعر انسان و طبیعت با هدف ارتقاء فرهنگ عموم نسبت به محیط زیست، مشارکت معنوی مردم و جلوگیری تخریب طبیعت و محیط زیست برگزار می شود لذا با تبلیغاتی که صورت گرفت از اول آبان ماه از کلیه شاعران کشور دعوت شد اندیشه و احساس خود را در قالب شعر به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.

حمزه ولوی افزود:طی این مدت تا ۵ دی ماه بیش از ۱۰۰۰ شعر فاخر زیست محیطی از شاعران سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره در شیراز ارسال شدو هم اکنون توسط هیات داوران در حال بررسی هستند.

حمزه ولوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس تصریح کرد: انسان، زاده طبیعت است و برای یافتن آرامش، جلای روح و شادی و نشاط به آن نیاز دارد اما با روند فعلی جمعیت و کاهش منابع طبیعی که با نابودی جنگل‌ها و محیط زیست همراه است، ضرورت تغییر نگاه و نگرش بشر به طبیعت و محیط زیست را چند برابر می‌کند. در همین رهگذر و با توجه به مرتبه و جایگاهی که شعر، این هنر متعالی و تاثیر گذار در فرهنگ و تمدن دارد این اداره کل جشنواره شعر انسان و طبیعت را در دی ماه سال ۱۳۹۴ بصورت کشوری در شیراز برگزارمی کند.

وی با اشاره به محورهای این جشنواره گفت: توصیف زیباییهای طبیعت با کلام شاعرانه، ستایش طبیعت و زیباییهای آن، قامت البرز، پهنای زاگرس و شکوه کوهستانهای میهن، محیط بانان نگهبانان بی ادعای طبیعت، سکوت دریاچه ها و تالابها، شکوه حیات وحش،عشق به طبیعت زیبای میهن، آبی آسمان و پرواز پرندگان، آوای طبیعت، رودهای خروشان و نیلی نهرها، آشتی با طبیعت، دلنوشته هایی از جنس باران، سهم من از طبیعت و ... ازجمله محورهای جشنواره شعر انسان و طبیعت است.