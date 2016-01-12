دولت برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی تدبیر کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی قاسم احمدی لاشکی در نطق میان دستور خود، ضمن ادای احترام به شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس و تبریک سالروز تشکیل شورای انقلاب به فرمان حضرت امام(ره) گفت: اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی طی مصوبهای مسئولیت حفظ کاربری زمینهای کشاورزی را به مجلس سپردهاند.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: تاخیر و تعلل در بررسی مسئولیت و حفظ کاربری زمینهای کشاورزی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست زیرا اگر قرار بود با سرعت انجام نشود نمایندگان در صحن علنی به صورت دوفوریتی میتوانستند این موضوع را بررسی کرده تا مساله پیش آمده حلوفصل شود. مجلس این مسئولیت را به اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سپردهاست و تاخیر جایز نیست؛ مساله باید با دقت و سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: انتظار از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این است که نسبت به اصلاح بند یک ماده یک این قانون با دقت اقدام شود تا موجبات رکود سرمایه گذاری صنعتی و گردشگری را فراهم نسازد.
احمدی لاشکی گفت: تاکنون بیش از یکصد نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نطق و تذکرات خود اعلام کردهاند که چرا پس از یک و نیم سال از طی شدن بازنشستگی عزیزان فرهنگی و معلمان پاداش پایان خدمت آنها پرداخت نمیشود.
وی گفت: حرف وشعار در مورد بازنشستگان فرهنگیان و معلمان دیگر کافی است، با سخنرانی مشکل درمان و بیکاری فرزندان فرهنگیان بازنشسته حل نخواهد شد.
این نماینده مجلس نهم ضمن درخواست از هیئت رئیسه مجلس برای انجام اقدام جدی در جهت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگیان و معلمان گفت: چرا برخی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی پاداشهای چندصدمیلیونی را کمتر از یکماه از بازنشستگی پرداخت میکنند اما به فرهنگیان و معلمان بازنشسته که میرسند خزانه خالی است.
وی با مخاطب قرار دادن رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گفت: باید آقایان روحانی و نوبخت برنامهای تدوین کرده و مشکل پیش آمده برای بازنشستگان فرهنگیان و معلمان را حل کنند، آنها افرادی هستند که اهل رانت نبودهاند و عمر خویش را در جهت تعلیم و تربیت فرزندان همین کشور صرف کردند.
احمدی لاشکی گفت: معلمان و فرهنگیان شخصیتهایی مانند چمرانها، احمدیروشنها، شهریاریها را برای اقتدار کشور تحویل نظام جمهوریاسلامی دادند باید به حق خود برسند. وزارت آموزش و پرورش حق ندارد منت بر بازنشستگان فرهنگی و معلمان کشور بگذارد زیرا پرداخت معوقات حق آنهاست.
وی تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خصوص در طی دهه هشتاد که تحت تاثیر افزایش قیمتها و تورم اقتصادی صورت گرفته منجر به افزایش اختلاف حقوق پرداختی افراد بازنشسته و شاغل شده است.
دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: بسیاری از وزارتخانهها از جمله وزارت بهداشت یا وزارت علوم در مورد برخی مناصب همانند اعضای هیات علمی دانشگاهها افزایش حقوق بیش از حد قائل شدهاند؛ این که استاد تمام دانشگاه با حقوق بازنشستگی یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی زندگی خود را بگذراند، قابل قبول نیست.
لزوم توجه به زنان در مناصب دولتی
احمدی لاشکی با مخاطب قرار دادن رئیس جمهوری گفت: زنان بیش از نیمی از جامعه تشکیل دادهاند، آنها بخش تاثیرگذاری از جامعه هستند اما چرا سهم زنان در کابینه، اشتغال و مناصب دیگر لحاظ نمیشود؟ از آقای روحانی درخواست میکنیم که سهم زنان در بخشهای مدیریتی بیشتر شود.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: صیادی دام گستر آنهم به صورت قانونی و محدود که زیرنظر وزارت جهادکشاورزی انجام میگرفت مدتی است متوقف شدهاست که قابل قبول نیست. با توجه به محدودیت فصل صید در دریا باید اقدام جدی درحمایت از صیادان محلی صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: صیدغیرقانونی همچنان ادامه دارد و همین مساله منابع دریایی را تهدید میکند. میتوان با استفاده از صیادان دام گستر تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی ضمن مبارزه با صیادی قاچاق میتوان از منابع دریایی در دریای خزر محافظت کرد.
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