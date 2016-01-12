رفع بخشی از مشکلات و موانع تولید در گرو اصلاح قوانین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، زمانی قمی در سیزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، بر همکاری و تلاش مدیران دستگاه های اجرایی در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی استان تاکید کرد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: مشکلات و موانع موجود در محیط کسب و کار ارزیابی و جمع آوری شده و از نگاه انجمن های مستقل تولید و صاحبان حرفه ها و واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن بیانگر این موضوع است که علاوه بر ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و اعمال تحریم های بین المللی تاثیر زیادی در کاهش رونق کسب و کار استان داشته است و از مهمترین علل نارضایتی فعالین اقتصادی استان است.

زمانی قمی با بیان اینکه مهمترین دغدغه مجموعه دولت در استان حل مشکلات واحدهای تولیدی است، عنوان کرد: اراده و مسیر پیش روی مدیریت ارشد استان در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی استان است که امید است با شرایط جدید حاکم بر کشور در فضای پسابرجام و لغو تحریم ها شاهد رونق تولید در استان باشیم.

وی تلاش برای حل مشکلات واحدهای تولیدی را از وظایف دستگاه های اجرایی استان برشمرد و اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی تلاش کنند و در این راستا مکاتبات، پیگیری و رایزنی های لازم را با مدیران کشوری داشته باشند.

استاندار مرکزی ابراز کرد: اجرای قانون همواره از سوی دولت مورد تاکید بوده است، اما اعمال قانون و بخشنامه ها نباید سد راهی در مقابل بخش خصوصی و واحدهای تولیدی باشد بلکه باید در جهت حل مشکلات آنها به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر احصاء مشکلات واحدهای تولیدی استان، بیان کرد: حل بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند اصلاح قوانین است که باید در خارج از خانواده دولت درخصوص آنها تصمیم گیری شود ولی آنچه مربوط به استان است پس از احصا و جمع بندی مشکلات این واحدها در جلسات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی باید براساس یک تقویم کاری انجام شده و در هر جلسه تعدادی از مسائل و مشکلات موجود مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و برای رفع آن تصمیم گیری شود.