منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی در ۲۴ ساعت آینده و با گذر موجی از نوار شمالی کشور در استان البرز افزایش ابر پیش بینی می شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان نیمه ابری در پاره ای مناطق همراه با غبار محلی خواهد بود. در بعد از ظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد نیز پیش بینی می شود.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز با تاکید بر اینکه از فردا چهارشنبه تا پایان هفته جاری جوی نسبتا آرام بر آسمان استان حاکم خواهد بود، گفت: پیامد این جو نسبتا آرام افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

اعلام وضعیت جوی محور چالوس

رحمانیان کمینه دمای هوای امروز شهرستان کرج را ۱۰ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: فردا، چهارشنبه آسمان کرج صاف در پاره ای مناطق همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد خواهد بود.

وی کیفیت هوای امروز شهرستان های هشتگرد، نظرآباد و فردیس را ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد و گفت: این وضعیت در برخی از شهرستان های استان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان البرز در پایان وضعیت جوی در محور چالوس را نیمه ابری همراه با افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده و گاهی وزش باد پیش بینی کرد و گفت: در حال حاضر ماکزیمم سرعت باد در این محور ۳۳ کیلومتر بر ساعت است.