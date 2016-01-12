انهدام باند هشت نفره سارقان حرفه ای/ کشف ۱۲۰فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ "ابراهیم ملاشاهی"رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی تلفن همراه و وجه نقد با شیوه و شگرد مشابه در شهرستان زاهدان که نارضایتی شهروندان را به دنبال داشت، تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع و شناسایی و دستگیری سارقان تشکیل شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس در بررسی های میدانی و انجام اقدامات تخصصی و کنترل نامحسوس پاتوق سارقان، موفق به شناسایی یک سارق حرفه ای شده که وی را در یک عملیات هدفمند پلیسی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده دارای چندین فقره سابقه کیفری از جمله سرقت بوده، تصریح کرد: ماموران از محل اختفای این متهم مقادیری اموال مسروقه منزل و گوشی تلفن همراه کشف کردند.

ملاشاهی در ادامه گفت: این متهم حرفه ای که در ابتدا منکر انجام سرقت بود در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس، به ارتکاب ۱۲۰ فقره سرقت گوشی تلفن همراه و وجه نقد با همکاری هفت نفر دیگر در زاهدان اعتراف کرد.

وی افزود: ماموران در ادامه رسیدگی به این پرونده با شناسایی محل اختفای سایر اعضای این باند در سه نقطه از شهر زاهدان ،در یک عملیات همزمان و با همکاری ماموران انتظامی زاهدان از محل اختفای این متهمان بازرسی کرده و ضمن دستگیری تمام اعضای این باند، ۶ کیلو گرم ماده مخدر شیشه، ۱۶ دستگاه گوشی تلفن همراه و ۱۱ جلد شناسنامه مسروقه را کشف و یک دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به اعضای این باند را توقیف کردند