تولید سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید قاسم میرعمادی، گفت: امسال برای اولین بار، سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در کنار دانشگاه شریف قرار گرفتند تا اهمیت این همایش در حوزه محیط زیست و حوزه سلامت و بهداشت علاوه بر مهندسی آلودگی هوا که موضوع تخصصی دانشگاه شریف است، پر رنگ شود. او افزود: تحقیقات دانشگاهی در زمینه موضوع آلودگی هوا و صدا دارای اهمیت ویژه ای است. چرا که این پدیده علاوه بر پیچیدگی ذاتی، به صورت یک مساله میان رشته ای مطرح می شود و از طرف دیگر مقوله آلودگی هوا به شرایط محلی بسیار وابسته است و مطالعات دیگر به راحتی به این زمینه قابل تعمیم نیست.

به گفته او دانشگاه شریف برای اولین بار سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران را به عنوان یک ابزار کارآمد برای مدیران و مسوولان تولید کرده است و مهمتر از آن ترکیب شیمیایی ذرات معلق شهر تهران را تا حدود زیادی شناسایی کرده است و امید آن می رود که این امر در مورد سایر کلان شهرهای کشور نیز انجام گیرد. این اطلاعات با ارزش، ماحصل تلاش پژوهشگران این دانشگاه در تعامل با مرکز تحقیقاتی بین المللی است و انتظار می رود مورد توجه مسوولین قرار گیرد.

میرعمادی افزود: مقوله آلودگی هوا از یک طرف جان و سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است و از طرف دیگر، صدمات اقتصادی جبران ناپذیری وارد می کند. لذا جای آن دارد که توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در پژوهش آلودگی هوا صورت پذیرد و راه برای آموزش و تربیت نیروهایی با تخصص ویژه باز شو؛ متخصصینی که پیشینه های مهندسی و ریاضی کافی برای فهم و تحلیل اتمسفر پیچیده شهری داشته باشند.

معاون آموزشی دانشگاه شریف ادامه داد: در حالی که آلودگی هوا در شهرهای پکن، دهلی و رم، منجر به تعطیلی مدارس و محدودیت تردد خودروها در این شهرها شده است، مدیران و تصمیم گیران کشور در حال برنامه ریزی جهت حل این بحران هستند. لذا شهر تهران نیز می بایست همگام با جوامع جهانی در راستای رفع آلودگی و توسعه پایدار شهری گام بردارد. او گفت: بررسی 20 دانشگاه برتر جهان نشان می دهد که حل آلودگی هوا و صدا نیازمند توجه توامان به فعالیت های مختلف توسعه پایدار است که توجه به تغییر اقلیم، مدیریت انرژی، ساختمان سبز، بازیافت، آب، امنیت غذا، حفاظت خاک، حمل و نقل پایدار، بهداشت، ایمنی و محیط زیست از آن جمله اند.

میرعمادی در پایان بر توجه به تربیت مهندسان برای آموزش مادام العمر و مسئولیت پذیری اجتماعی در قالب توسعه پایدار تاکید کرد و افزود: امسال همایش آلودگی هوا و صدا، 80 مقاله تخصصی مفید را در معرض استفاده محققین قرار داده است. همچنین 6 کارگاه آموزشی مفید با استفاده از متخصصین مراکز بین المللی، کارگاه بهداشت و سلامت و ارتباط آن با آلودگی هوا، میزگرد آلودگی هوا و سلامت و ارایه سه مقاله مروری مهم و مرتبط از برنامه های این همایش است.