دوستداران محیط زیست سردشت به یاری پرندگان شتافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد بایزیدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: در این حرکت زیست محیطی که در بوستان ایثار شهرستان سردشت انجام گرفت، برای دومین مرحله در عرض چند روز اخیر بیش از ۵۰ نفر از دوستداران محیط زیست به همراه جمعی از مسئولان شهرستان و دانشجویان و اعضای انجمن علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور، گروهی از ورزشکاران و اعضای جمعیت هلال احمر سردشت حضور داشتند، نقاط مختلف بوستان جنگلی ایثار دانه پاشی شد.

بایزیدی در ادامه افزود: به دنبال بارش های سنگین برف و کولاک که موجب پوشیده شدن بیشتر سطح زمین و جنگل های این شهرستان شده است، برای جلوگیری از تلف شدن پرندگان حدود ۲۰۰ کیلوگرم گندم در سطح این بوستان دانه پاشی شد.

وی با قدردانی از افرادی که در این عمل زیست محیطی مشارکت داشتند، گفت: در سال جاری این برای دومین بار است که در سطح این شهرستان برای کمک به پرندگان دانه پاشی می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که چنین اقداماتی که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ در بین مردم این شهرستان است، همچنان تداوم داشته باشد.